Медсестра в Тульской области попалась на продаже фальшивого сертификата о вакцинации

Тула, 2 сентября. Медсестра оформила фиктивный прививочный сертификат за 1000 рублей и попала под статью.

Инцидент произошел в ГУЗ «Веневская ЦРБ» в мае текущего года. Жительница Венева в должности старшей медицинской сестры за тысячу рублей оформила фиктивный прививочный сертификат. За услугу она получила денежное вознаграждение. Нарушение выявила прокурорская проверка. Женщина стала фигурантом уголовного дела по статье 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).

Тем временем похожее преступление расследуют в Ленобласти. Врачей из Всеволожского района подозревают в подделке сертификатов о вакцинации и выдаче их пациентам. Четверо из пятерых медиков сейчас находятся под подпиской о невыезде. Врачи только за месяц смогли «заработать» 36 млн рублей. В связи с этим во всех медучреждениях области пройдут служебные проверки.