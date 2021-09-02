Четырехлетняя девочка погибла во время пожара в Башкирии

Уфа, 2 сентября. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после гибели ребенка, который задохнулся угарным газом.

ЧП случилось в многоквартирном доме на Северной улице в Салавате. Спасатели после ликвидации последствий ЧП нашли тело четырехлетней девочки.

Медики скорой помощи доставили в больницу двух местных жителей с признаками отравления продуктами горения. Малышка позже скончалась в реанимационном отделении.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Житель Саратова погиб во время пожара на собственной кухне. Площадь распространения огня составила пять квадратных метров.