Мужская сборная России по волейболу проиграла Турции в первом матче чемпионата Европы

Тампере, 2 сентября. Российские волейболисты потерпели поражение от Турции в матче первого тура группового этапа континентального первенства.

Мужская сборная России по волейболу со счетом 1:3 уступила Турции в матче первого тура чемпионата Европы 2021 года. Самым результативным игроком в составе команды Туомаса Саммельвуо стал Егор Клюка. Он набрал 20 очков.

Чемпионат Европы по волейболу проходит с 1 по 19 сентября в четырех странах. Сборная России выступает в группе C. Команде Саммельвуо предстоит провести матчи с Финляндией, Испанией, Северной Македонией и Нидерландами. В плей-офф турнира выйдут четыре сильнейшие команды каждой из четырех групп.

Ранее пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала состав национальной команды на континентальное первенство. В турнире принимают участие 24 сборные.