Суд Амстердама перенес вынесение приговора по делу о скифском золоте на 26 октября

Амстердам, 2 сентября. Апелляционный суд Амстердама отложил оглашение вердикта по делу о скифском золоте до 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители инстанции запросили у сторон разбирательства, то есть Украины и крымских музеев, дополнительную информацию для внесения ясности относительно имущественных прав. Судьи также постановили на данном этапе, что голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года не применимы к данному делу.

До вынесения окончательного вердикта коллекция экспонатов должна оставаться в музее Алларда Пирсона. Участникам разбирательства выделено два месяца для предоставления требуемой информации. После этого суд продолжат рассмотрение вопроса. Окончательное решение ожидается в течение шести-девяти месяцев.

Почти две тысячи экспонатов из Крыма были привезены на выставку в музей Алларда Пирсона в начале февраля 2014 года. В последствии артефакты не вернули обратно. В 2016 году судья постановил, что коллекцию должны передать в Киев, но Крым обжаловал это решение.