Фильм «Прошлой ночью в Сохо» помог Ане Тейлор-Джой получить новую роль

Лос-Анджелес, 2 сентября. Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой получила роль в сиквеле «Безумного Макса» благодаря съемкам в фильме Эдгара Райта, заявил режиссер Джордж Миллер.

Джордж Миллер признался, что впервые увидел актрису в фильме Райта «Прошлой ночью в Сохо». Он восхитился ее красотой и тут же позвонил коллеге.

«И только я начал говорить Эдгару, что ищу кого-то на роль Фьюриосы, как он сказал, что она будет великолепна. С ней здорово работать», — поделился постановщик с Empire.

Тейлор-Джой вскоре получила предложение от режиссера попробоваться для роли Фьюриосы. Она прочла на камеру один из монологов из фильма Сидни Люмета «Телесеть».

Даже после первого дубля было заметно, что актриса прекрасно играет, и ее без всяких проволочек утвердили. Работа над «Фьюриосой» будет проходить в Австралии в следующем году, а премьера ленты запланирована на лето 2023 года.

Ранее сообщалось, что постановщик «Маяка» Роберт Эггерс снимет ремейк немого кино про вампира Носферату. В картине появится Аня Тейлор-Джой.