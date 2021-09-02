Белоруссия передумала отправлять посла в Вашингтон из-за санкций США

Минск, 2 сентября. Белоруссия не станет отправлять посла в Вашингтон из-за санкционных мер, принятых США в отношении Минска, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Министр рассказал, что в Минске даже подобрали кандидатуру на должность посла в Соединенных Штатах. Однако американские власти ввели санкции против Белоруссии, поэтому руководство республики считает отправку дипломата в Вашингтон неактуальной.

«Именно США ввели санкции против Белоруссии. Мы вынуждены были дать адекватный ответ на те агрессивные шаги, которые были предприняты по отношению к Белоруссии», — отметил Владимир Макей.

Ранее сообщалось, что Минск потребовал от Вашингтона сократить численность посольства в республике. Белоруссия также отозвала свое одобрение назначения Джули Фишер на должность американского посла в Минске.