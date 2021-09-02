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Ливийский форум политического диалога созвал экстренное заседание
Весь мир
Ливийский форум политического диалога созвал экстренное заседание
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 2 сентября. Форум политического диалога (ФПД) объявил о созыве экстренного заседания. Встречу посвятят рассмотрению конституционных и правовых основ для проведения избирательного процесса.

В заявлении, подписанном 34 членами организации, сообщается, что участники намерены согласовать механизм назначения кандидатов на суверенные должности. Они указали на важность этого момента, поскольку контроль за выборами и оценка деятельности кабмина осуществляется госучреждениями.

Также собравшиеся рассмотрят деятельность Президентского совета и переходного Правительства национального единства (ПНЕ) за последние шесть месяцев. ФПД проанализирует соответствие мер, предпринятых исполнительной властью, целям дорожной карты.

Члены форума сообщили, что внеочередная встреча является реакцией на те опасные события, которые страна переживает в настоящий момент. Участники обсудят шаги по устранению нарушений, которые повлияли на политическое соглашение.

В прошлый раз переговорщики собирались в конце июня. На встречах, продолжавшихся несколько дней в Женеве, они обсуждали нерешенные вопросы, связанные с принятием нормативно-правовой базы для проведения плебисцита. Однако заседания провалились. Собравшимся удалось согласовать только критерии для отбора кандидатов в президенты.

Недавно глава МИД ПНЕ Наджла Мангуш допустила возможность переноса даты всеобщих выборов.

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ливия форум политического диалога
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