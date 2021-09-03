Каждый год во вторую субботу сентября в большинстве стран и, конечно, в России проходит Всемирный день оказания первой медицинской помощи. В 2021 году он выпадает на 11 сентября. Инициатива провести праздник на международном уровне принадлежит организациям-участникам Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Чему посвящен этот день и почему так важно информирование о первой помощи ― рассмотрим далее.

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Ценность «золотого часа»

Квалифицированная медицинская помощь является безусловной прерогативой медиков: врачей, медсестер, фельдшеров. Вот почему звонок в службу спасения ― обязательный к выполнению пункт в перечне действий по оказанию доврачебной помощи наряду со всеми остальными мероприятиями. Работники МЧС и полиции также должны уметь оказать первичные спасательные мероприятия. Этому посвящен специальный обучающий блок в педагогических вузах. Всю необходимую информацию касательно экстренных состояний и тех действий, которые необходимо реализовать в такой ситуации, дают не зря. Ведь в большинстве случаев счет идет на секунды.

Навыки оказания первой помощи полезны каждому человеку. В лучшем случае они вам не пригодятся и так и останутся теорией, а в сложной ситуации вы имеете шанс спасти жизнь. Именно этому и посвящен Всемирный день оказания первой помощи. Его задача ― рассказать о первичных спасательных мероприятиях и отметить тех, кто смог справиться с паникой в критической ситуации и сделать все необходимое.

Медики единодушно говорят о том, что медицинская помощь, оказанная сразу же ― что как раз называется «золотым часом», ― особенно эффективна. Именно в этот период компенсаторные функции работают на максимально возможном уровне и обеспечивают стабильное состояние пострадавшего при получении внезапных и критичных травм.

Федеральное агентство новостей /

В чем состоит первая медицинская помощь

К срочным состояниям, которые требуют немедленного вмешательства врачей, относятся:

серьезные травмы, переломы в результате несчастного случая;

внезапная потеря сознания;

острая боль в животе, сопровождающаяся рвотой;

нарушения сердечной деятельности, слабость, одышка;

сильное кровотечение на фоне травмы или без нее;

внезапная острая одышка;

боли за грудиной давящего характера.

Во время ожидания врачей необходимо провести соответствующий комплекс мероприятий по оказанию первой помощи. Если человек находится в сознании, то, вызвав «неотложку», необходимо осмотреть его, придав телу оптимальное положение. При обнаружении перелома, стоит наложить шину из подручных материалов. При кровотечении ― наложить повязку.

Если пострадавший потерял сознание, то необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Но, увы, не все знают и умеют это делать. Не каждый сможет распознать внезапный инсульт или сориентироваться, став свидетелем эпилептического припадка. А ведь эти знания, а также спокойствие и уверенность в своих действиях, могут спасти человеку жизнь.

Как отмечают Всемирный день оказания первой помощи

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К важному дню приурочены различные тематические мероприятия как для профессионалов, так и для всех желающих: форумы и конференции. Министерство здравоохранения выпускает специальные памятки и информационные брошюры. В подъездах домов появляется инфографика, посвященная экстренным состояниям, например, инсульту.

Ведущие блогеры-медики рассказывают об оказании первой помощи в постах и прямых эфирах. В школах и вузах педагоги проводят открытые уроки и показывают обучающие фильмы. Во многих организациях, которые не имеют отношения к медицине, готовят информативные семинары для сотрудников.

Словом, все усилия международных, как государственных, так и благотворительных, организаций направлены прежде всего на информирование населения о том, как оказать первую помощь пострадавшему.

Получив такую памятку, не пренебрегайте ей. Внимательно изучите информацию: простые и понятные действия, предпринятые вовремя, помогут пострадавшему дождаться врачей и, возможно, спасут ему жизнь.