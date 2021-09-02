Леонков: российский Су-57 многократно превосходит «летающий гроб» ВВС США

Москва, 2 сентября. «Летающий гроб» ВВС США — истребитель пятого поколения F-35, проигрывает по многим характеристикам российскому Су-57, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Американский F-35 якобы во всем превосходит разработанный в России Су-57, ранее заявили авторы польского портала Defence24. Однако, как отметил в комментарии для «Ленты.ру» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, на деле подобные выводы журналистов из Польши абсолютно не соответствуют действительности. По его словам, российский образец по многим параметрам опережает конкурента из Соединенных Штатов.

Иностранные специалисты неоднократно проводили исследования, подтвердившие высокий уровень боеспособности Су-57, отметил эксперт. По его словам, F-35 же не может похвастаться такой маневренностью и боевой нагрузкой, как у конкурента из России. Спикер подчеркнул, что американская крылатая машина за пределами США не получила бы никакого распространения, если бы Вашингтон не навязывал чрезмерно дорогой самолет своим союзникам по Североатлантическому альянсу.

Результаты ряда экспертиз показали огромное количество недостатков F-35, причем некоторые из них являются критическими, отметил эксперт. Он уточнил, что эти недочеты могут привести к серьезной аварии с летальным для пилотов исходом. Ввиду чего выводы польских журналистов являются не более чем прозападной пропагандой, так как на деле Су-57 многократно превосходит «летающий гроб» ВВС США.

«В 2019 году американское издание опубликовало информацию о том, что срок службы этого истребителя составляет всего одну четвертую от обозначенного. То есть он должен летать девять тысяч часов, а летает всего 2100 часов. Так что настоящий летающий гроб, на мой взгляд, как раз F-35», — резюмировал Леонков.

Ранее индийские аналитики заявили, что Объединенные Арабские Эмираты могут отказаться от американского F-35 и добровольно выйти из программы разработки самолета. По их мнению, руководство ОАЭ может обратить своей внимание на новейший российский легкий истребитель Су-75 Checkmate, заменив им F-35 в войсках.