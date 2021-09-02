В АрМИ-2021 приняло участие рекордное число девушек-военнослужащих

Москва, 2 сентября. Минобороны РФ заявило о небывалом числе женщин-участниц на Армейских международных играх в этом году: 140 конкурсанток из 23 стран.

Для истории мероприятия это еще один рекорд, которым организаторы VII Армейских международных игр (АрМИ-2021) могут гордиться. Из 140 представительниц прекрасного и не слабого пола 20 — это россиянки. По словам замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, они порой демонстрируют результаты повыше, чем у мужчин.

Женщины-военнослужащие принимали участие в таких конкурсах как «Армия культуры», «Военно-медицинская эстафета», «Воин мира», «Уверенный прием», «Верный друг» и «Снайперский рубеж». Из 21 установленного на этих играх мировых рекорда — три принадлежат женщинам. Два рекорда установили девушки из Узбекистана, а китаянка показала высший класс в зачете на владение стрелковым оружием.

Ранее стало известно, что награды в номинации «Энергия команды» среди девушек-военнослужащих получили участницы из Венесуэлы, Казахстана, России, Узбекистана и Шри-Ланки.