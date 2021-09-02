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Нефтяная госкомпания Венесуэлы проиграла суд из-за аренды завода в Кюрасао
Весь мир
Нефтяная госкомпания Венесуэлы проиграла суд из-за аренды завода в Кюрасао
Global Look Press  /  Juan Carlos Hernandez / ZUMAPRESS.com

Каракас, 2 сентября. Смешанный суд отклонил апелляцию Государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) по делу о взыскании 51 млн долларов в качестве платы за использование нефтеперерабатывающего завода на острове Кюрасао.

Иск был подан представителями завода Refineria di Korsou (RdK) в суд американского штата Нью-Йорк. Ответчиками по нему были определены PDVSA и ее дочерняя фирма Isla. Истцы потребовали взыскать с венесуэльских нефтяников задолженность по контракту, который был заключен между сторонами в 1994 году и продлен в 2000 году до 31 декабря 2019 года. Согласно договору, венесуэльская сторона арендовала нефтеперерабатывающий завод RdK, и должна была ежегодно выплачивать Кюрасао 20 млн долларов.

Однако с начала 2018 года арендные платежи перестали поступать и последние 22 месяца, в течение которых контракт продолжал действовать, завод простаивал: за это время там было переработано всего 235 тысячи баррелей нефти — при том, что предприятие способно перерабатывать до 335 тыс. баррелей нефти в сутки.

Такое положение сложилось в результате острого экономического кризиса и многократного падения объемов нефтедобычи в Венесуэле из-за санкций со стороны США. У страны банально не было сырья для загрузки производства на Кюрасао.

Судебное разбирательство по иску длилось в течение года. Первоначально требования RdK оценивались в 100 млн долларов. Часть этой суммы была выплачена сырой нефтью, принадлежащей PVSDA, которая хранилась в нефтяном терминале на острове.

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нефть суд венесуэла
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