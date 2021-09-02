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В New York Post опубликовали список самых ярких примеров лжи Байдена об Афганистане

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:38
Политика
В New York Post опубликовали список самых ярких примеров лжи Байдена об Афганистане
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 2 сентября. Президент США Джо Байден не раз выступал с заявлениями о ситуации в Афганистане. Однако многие из них оказались ложными, сообщили журналисты New York Post.

На сайте американской газеты опубликованы самые яркие примеры лживых выступлений Байдена об исламской республике. Например, лидер Соединенных Штатов говорил, что военные эвакуируют помогавших им афганцев, однако в действительности все оказалось не совсем так.

Подтверждением тому служат слова представителя Госдепартамента. В беседе с журналистами местных СМИ он признался, большинство граждан Афганистана, сотрудничавших с США, не смогли выбраться из Кабула.

Кроме того, Джо Байден не раз выражал уверенность в стойкости правительства исламского региона. На одной из конференций для президента привели заявление американской разведки о скором крахе руководства Афганистана. Лидер США подчеркнул, что это неправда. Но спустя некоторое время Кабул оказался под контролем движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В New York Post считают, что президент заранее знал о захвате всего региона радикалами. Более того, сложивший полномочия глава республики Ашраф Гани также был осведомлен о наступлении, подытожили журналисты.

Ранее в Вашингтоне указали на провал миссии США в Афганистане. Ответственность за это лежит на Байдене, высказались американские сенаторы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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