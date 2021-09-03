Похудеть на 10 кг, найти престижную и высокооплачиваемую работу, купить новую машину — эти задачи могут служить векторами на жизненном пути. Но далеко не всегда удается получить желаемое. Нередко кажется, что цель ускользает, а у человека не хватает навыков, знаний, силы воли или других качеств, чтобы ее достичь.

Дело не только в навыках и личных качествах, уверена эксперт в повышении эффективности бизнеса и развитии команд, бизнес-тренер и коуч Ирина Аветисян. Умение ставить цели и добиваться их определяется совсем другими факторами.

Какими? Как правильно действовать, чтобы достигать новых целей? И из-за чего, как правило, движение к желаемому результату оборачивается неудачей? Эти вопросы журналист ФАН задал эксперту.

Ирина Аветисян /

Какие цели ставить перед собой

Быть успешным, богатым, счастливым — это главные стереотипы, которым стремится следовать большинство людей. Но в этом внешнем успехе так легко потерять собственные желания. Именно из них, а не из общепринятых норм благополучия или успеха и должны рождаться цели. И лишь когда цель рождена из искреннего желания, у человека появляются стремление, силы и возможности для ее достижения.

«Когда мы не хотим, ленимся или откладываем достижение цели или шаги в ее направлении — это лучший индикатор, говорящий о том, что цель рождена не из нашего желания», — уточняет бизнес-тренер и коуч Ирина Аветисян.

Цель может появиться из стереотипов, например, потому что в обществе принято хотеть новую машину, дачу или квартиру побольше. Она может возникнуть из-за обязательств, потому что каждый родитель обязан заработать на обучение дочери или сына. Причиной ее возникновения могут служить социальные установки и убеждения — например, в том, что если стать руководителем, окружающие люди обязательно будут уважать, куда больше прислушиваться и ценить. Но если все это «наносное», неискреннее — двигаться к достижению цели будет крайне сложно.

Совет. Выбирайте цели, которые соответствуют вашим желаниям. Для их достижения всегда хватит сил, времени и возможностей.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Пошаговая инструкция, как правильно ставить цель

В формулировке цели нужно предусмотреть пять составляющих.

Я. Если в формулировке нет «нас», цель обезличена. Важно уточнять не просто желание, но и то, что это желание — ваше. Формулировка «заработать миллион рублей» обезличена, тогда как фраза «Я хочу заработать миллион рублей» не позволит снять с себя ответственность за достижение результата. Хочу. Индикатор желания, которое продиктовано не стереотипами, убеждениями или обязательствами, а личными стремлениями. Глагол. Он определяет действие, то есть движение к желаемому результату. Заработать, поехать, научиться, сделать ― глагол обязательно должен присутствовать в формулировке цели. Конкретика. Важно добавить детали, критерии, по которым будет понятно, что цель измерима и определена по времени. Конкретикой станет дата, к которой вы хотите добиться результата, или сумма, которую планируете заработать. Мотивация. Этот компонент зажигает внутренний огонек, который побуждает двигаться в выбранном направлении. Важно честно ответить себе, зачем вам это нужно? Что именно вы получите, когда достигнете желаемого? Какие чувства будете испытывать?

Из этих пяти критериев собираем формулировку цели. Вот несколько примеров.

Я хочу заработать 1 миллион рублей к 31 декабря 2021 года для достижения состояния «я смогла».

Я хочу поехать в отпуск на Бали с любимым человеком на годовщину свадьбы 10 октября 2021 года для проведения совместного радостного времени вдвоем.

Я хочу научиться танцевать диско за два месяца, попадая в такт музыке, чтобы чувствовать себя уверенно в танцевальных клубах на вечеринках.

Совет. Чтобы достичь цели, важно формулировать ее максимально полно и подробно, указывая в формулировке конкретные даты, цифры, мотивацию и свое «я».

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Инструменты, которые помогают достичь целей

По словам бизнес-тренера, на пути к желаемому можно применять техники-помощники. Вот самые простые и доступные из них.

Карта желаний

Она представляет собой изображение желаемого в осязаемом, четком формате — бумажном или электронном виде.

«Карта желаний помогает увидеть образ результата при достижении цели, чтобы правому полушарию мозга было проще представить эту картинку», — комментирует эксперт.

Выбирать и искать картинки для своей карты желаний можно в журналах с красивыми фотографиями или на просторах интернета. Созданную в электронном виде карту желаний нужно распечатать на фотобумаге и разместить на видном месте в доме. Если она создается из кусочков изображений, в виде коллажа, стоит запастись ножницами, клеем, картоном. Полученную картинку тоже нужно расположить на видном месте, чтобы визуальное напоминание о желаниях работало.

Практика визуализации

Она действует так же, как карта желаний, только образы и картинки остаются у вас в голове. Часто визуализацию используют после медитации, когда подвижный мозг успокоился от мирских забот и сконцентрирован на себе.

Аффирмации

Помогают создать состояние, приближающее цель, путем погружения себя в ситуацию, когда желаемое уже достигнуто. При этом важно не только насладиться моментом, но и ответить себе на вопросы:

как я себя чувствую сейчас, достигнув своей цели;

какие мои качества в этот момент проявляются;

какие действия или привычки привели меня к этому результату;

как мне важно действовать уже сейчас для того, чтобы достичь своей цели.

Декомпозиция

Этот инструмент представляет собой «обратную перемотку» от образа результата к точке отсчета, в которой мы находимся сейчас. От образа результата мы отматываем пленку назад, то есть к настоящему времени, задавая себе вопрос: что именно предшествовало достижению цели. При этом путь к ней следует разделить на логичные этапы.

Например, в цели «Я хочу заработать 1 миллион рублей к 31 декабря 2021 года для достижения состояния «я смогла», декомпозицией станут:

к 1 декабря 2021 года я заработала 750 тысяч рублей;

к 1 ноября — 500 тысяч рублей;

к 1 октября — 250 тысяч руб.

Если цель «Я хочу поехать в отпуск на Бали с любимым человеком на годовщину свадьбы 10 октября 2021 года для проведения совместного спокойного времени вдвоем», тогда декомпозицией могут быть этапы:

к 1 октября 2021 года мы распланировали наш отдых на Бали;

к 20 сентября — купили билеты и забронировали гостиницу;

к 10 сентября — определили бюджет отдыха и празднования годовщины на Бали 10 октября 2021 года.

В цели «Я хочу научиться танцевать диско за два месяца, попадая в такт музыке, чтобы чувствовать себя уверенно в танцевальных клубах на вечеринках», декомпозиция может быть такой:

к концу октября я уверенно танцую диско в такт музыке и начинаю присматривать клубы для отработки навыков диско;

к концу сентября я попадаю в такт, но движения еще требуют доработки и легкости;

к середине сентября я освоила базовые движения диско.

Планирование

Этот инструмент подразумевает движение к цели по тем же отрезкам времени, которые определены декомпозицией, но в реальном его течении.

«Планирование важно обязательно завершить первыми шагами, — комментирует Аветисян. — И совершить их в ближайшие 24-48 часов, чтобы не слить энергию на что-то другое вместо движения к цели. Потому что без энергии не будет реальных действий в цель, а без действий невозможен результат. Даже в сказках герои всегда действовали: Алладин тер лампу с Джином, а старик закидывал невод в море».

Совет. Лучший инструмент достижения цели — действие в направлении ее реализации. Если заниматься только аффирмациями, визуализациями и создавать карты желаний, не совершая реальных действий по внедрению планов в жизнь, то и результата в виде достигнутой цели не будет. Важно использовать комплексный подход.

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Как правильно ставить цели и достигать их

Кроме правильной формулировки цели эксперт советует полагаться на следующие инструменты для ее достижения.

Действие. Следует делать шаги в сторону цели. Одного лишь «хочу» недостаточно. Личная ответственность. Если цель — ваша, вы предпринимаете шаги для ее достижения, ответственность на каждом этапе пути тоже лежит на вас. Даже если какую-то часть задач вы делегируете кому-то другому. Образ результата. Важно четко представлять, к чему именно вы стремитесь, чтобы не пропустить момент, когда получите желаемое. План действий. Он тоже должен быть четким, но при этом гибким, легко корректируемым, выполнимым, определенным по времени. Он может быть планом с вызовом — самому себе или окружающим. Но в любом случае в этом плане не должно быть места надрыву, который заставит порваться на тысячу кусочков, а потом приводить себя в чувство после эмоционального выгорания. Ресурсы. Из пяти категорий ресурсов (время, люди, информация, ваши способности, деньги), важно выбирать те, которые помогут в достижении цели.

Совет. Сочетайте желание «хочу достигать целей» с действиями, личной ответственностью за результат, четким образом результата и планом действий. Выбирайте те ресурсы, которые нужны для достижения желаемого.

Признаки достижения цели

Иногда в движении к цели происходит ее трансформация, смена обстоятельств или человек так увлекается процессом, что упускает тот самый момент, к которому изначально стремился. Как понять, что уже пора выдохнуть и насладиться результатом?

«Достигнутую цель невозможно перепутать с чем-то другим, — отмечает Ирина Аветисян. — Если ваша цель истинная, то вы испытаете те чувства, которые вас вдохновляли на ее достижение. Вы обязательно будете пребывать в том состоянии, которое манило вас на старте».

Ожидаемое ощущение

Если вернуться к озвученным ранее целям, то стремление «заработать миллион рублей к 31 декабря, чтобы доказать, что «я смогла», может наполнить ощущением силы, всемогущества, собственной значимости и важности. Если именно эти чувства посетили 31 декабря — это верный признак достижения цели.

Стремление отправиться на Бали с любимым человеком может подарить ощущение единства, радости от совместного отдыха на годовщину свадьбы и умиротворения. Если же вы испытали разочарование и усталость от постоянного нахождения вдвоем, можно говорить о достижении цели по фактическим признакам (есть и Бали, и годовщина свадьбы, и совместный отпуск), но вот по эмоциональным признакам она достигнута не будет.

Или желание «Я хочу научиться танцевать диско за два месяца, чтобы уверенно чувствовать себя в клубах на вечеринках» может обернуться восторгом от восхищения окружающих. Но если в итоге все происходит не так и в клубе никто не спешит кричать «Браво!» после вашего зажигательного танца — это вопрос не к достижению цели, а к честности с собой.

«Важно знать свою истинную мотивацию, — уточняет бизнес-тренер, — чтобы потом не ждать от себя и не требовать от других того, что нам на самом деле не важно. А узнать свою истинную мотивацию, как правило, можно лишь с психологом или коучем».

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Поток возможностей для новых целей

Еще один верный признак того, что цель достигнута, — изменение качества, ритма жизни:

получение новых предложений;

появление в жизни новых людей;

увеличение объема информации;

появление времени и денег;

осознание своей силы и тех возможностей, которые раньше были «спрятаны».

Эти новые возможности помогают ставить новые ориентиры и достигать следующих целей.

Желание достичь новой цели

Получение желаемого результата укрепляет веру в себя, дарит «крылья», рождает задор и дает энергию для новых свершений. И, напротив, если человек испытывает бессилие — это серьезный повод задуматься о том, а верной ли дорогой он следовал?

«Существует стереотип, что достигнув цели, человек должен испытывает опустошенность, — продолжает эксперт. — Поэтому часто говорят, что важно ощущать радость в пути, а не на финишной прямой, наслаждаться процессом, а не результатом. Я же сторонник баланса и считаю, что важно наслаждаться как процессом достижения цели, так и результатом. Тогда всю дорогу человек будет счастлив».

Факт. Опустошенность может возникать, когда человек достигает цели из последних сил, на пределе возможностей, а дальше — новых стремлений нет. Тогда силы уходят на восстановление. Это же происходит, когда мотивация не истинная, если человек движется не в свою настоящую цель, а в навязанную. Своя цель всегда наполняет, а ее достижение дает еще больше энергии.

Что делать, если цель не была достигнута

Если цель сохраняет актуальность, важно искать новые пути ее достижения:

прокачивать необходимые навыки;

привлекать ресурсы — других людей, недостающую информацию, дополнительное время или деньги.

«Актуализировать свою цель я рекомендую спринтами, — уточняет Ирина Аветисян. — Раз в неделю делайте ревизию пройденного пути и пересматривайте достигнутые результаты. Так вы сэкономите время, силы, деньги на ненужных тратах, не будете совершать действий, которые уже утратили смысл».

Такая актуализация помогает отследить свой темп движения, увидеть успехи на пути. При этом стоит награждать себя за промежуточные результаты и дополнять план более актуальными шагами, которые ранее, при планировании цели и ее декомпозиции, казались очевидными, но сейчас перестали быть таковыми.

Если же цель утратила свою актуальность, стоит сменить фокус с нее на другую, более актуальную. При этом следует также сделать выводы и задать себе вопросы:

чему меня научил этот опыт;

какую пользу я получил от недостижения цели;

что я получил на пути к ней — новые знакомства и связи, информацию, ценный опыт;

Совет. Анализируйте любые ситуации успеха и неуспеха. Такой анализ полученного опыта упростит движение к истинным целям в будущем.

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Как развить умение достигать следующих целей

Достижение целей можно превратить в привычку. В этом случае человек всегда будет добиваться желаемого, двигаясь в выбранном направлении. А можно сформировать противоположную, вредную привычку — не достигать целей. И при этом человек будет лишь желать вместо того, чтобы делать.

Это касается и навыков постановки цели. По мнению эксперта, сформировать его можно только путем тренировок.

«Невозможно одним только желанием научиться петь, играть на гитаре, рисовать или управлять проектами, — отмечает Ирина Аветисян. — Важно осваивать это искусство. При этом без тренировок ничего не получится. Навык будет посредственным: иногда будет получаться, иногда — нет».

При этом важно понимать, что если не пробовать, тогда и вовсе ничего не получится: ни формирования правильной привычки, ни достижения каких бы то ни было целей. К работе над собой можно привлекать специалиста: бизнес-тренера, коуча, психолога. С консультантом будет проще разобраться в своей мотивации и составить план действий. Но и это — вовсе не гарантия успеха, так как если только платить наставнику, но не делать никаких шагов в сторону цели самостоятельно, результата не будет.

Совет. Для формирования навыка постановки и достижения цели нужно делить крупные задачи на небольшие блоки, используя техники планирования и декомпозиции. Лучше начинать с результатов с ближним периодом достижения: в день, неделю, месяц. Когда мозг привыкает к успеху при «забеге на короткие дистанции», ему проще дается повышение планки.