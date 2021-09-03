Он окружает вниманием каждого сотрудника и стремится создать благоприятную атмосферу в коллективе. Он точно знает, как организовать корпоратив, чтобы весело и интересно было всем. Он безальтернативно определяет, подходит ли новый соискать на вакантную должность и внимательно присматривается к нему, помогая словом и делом, когда тот делает «первые шаги» на новом рабочем месте.

Все это — задачи HR-специалиста, от эффективной работы которого во многом зависит эффективность работы команды, а значит, и бизнеса в целом. И всего лишь раз в году у его коллег выпадает исключительная возможность выразить ему заслуженную благодарность.

День HR-менеджера позволяет признать заслуги «кадровика» и напомнить ему, насколько важна его работа. Когда отмечают праздник в России и какие традиции ему присущи, читайте в обзоре ФАН.

Как появился день HR-специалиста

У этого праздника нет давней истории уже потому, что профессия HR-специалиста для России новая. Ее ассоциируют с работой «кадровика», но это сравнение — неточно. Кадровая служба еще с советских времен, по традиции, наделена лишь ограниченным кругом обязанностей. Ведение кадрового учета, оформление документов при приеме на работу и увольнении, работа с «бумажками» ― такой она сохраняется до настоящего времени, на этих принципах построена система обучения кадровиков в России.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Дата Дня HR-специалиста в России и традиции празднования

HR-специалист, в отличие от сотрудника кадровой службы, работает не с «бумажками», а с людьми. Его задачи ― сплотить команду и сделать ее работу продуктивной. А для этого он активно участвует в жизни компании:

организует комфортные условия труда для коллег;

решает возникающие конфликты;

проводит коллективные мероприятия, позволяющие сформировать командный дух;

проводит индивидуальные консультации и собеседования с работниками для выявления скрытых недовольств и проблем в коллективе.

Профессия HR-менеджера в нашей стране распространена куда в меньшей степени, чем за рубежом, так как многие руководители даже крупных компаний пока не осознают ее ценность. Как и сама специальность, так и день HR-специалиста в России — явление последнего десятилетия.

Факт. Точно сказать, когда именно появился праздник, невозможно. У него нет статуса официального и он не включен в календарь профессиональных дат. Его отмечают HR-директора и менеджеры в постсоветских странах. К профессионалам из России присоединяются коллеги из Украины и Белоруссии.

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Дата Дня HR в России

Точной даты у праздника тоже нет. Ежегодно она меняется, так как он «закреплен» за каждой третьей средой сентября. День HR 2021 года приходится ровно на середину месяца, он пройдет 15 сентября. А будучи утвержденным четко в рабочий период ― самый разгар рабочей недели — он объективно демонстрирует свою направленность.

HR-специалисты неотделимы от коллектива, в котором они трудятся. А потому праздник они отмечают только на работе. Но это не значит, что в этот день они должны исполнять свои непосредственные обязанности, как обычно. Праздник становится отличной возможностью для руководителя и коллег отметить ценного сотрудника словом и делом.

Как празднуют День HR-директора в России

Лучший вариант праздника ― устроить корпоратив и поблагодарить HR-а за его труд. А заодно осмотреться вокруг и понять, насколько сплоченным и дружным стал коллектив благодаря его работе. Проведение корпоратива, конечно, не стоит поручать его «виновнику». Лучше будет, если этим займется руководитель или его заместитель.

К этому дню сами специалисты планируют организацию и профессиональных мероприятий: конференций, круглых столов. Такие события позволяют обмениваться опытом, делиться собственными наработками и лучшими техниками, знакомиться с коллегами из других компаний. Так как сфера human resources в России нова, контакты в профессиональном сообществе способствуют ее росту, развитию и популяризации.