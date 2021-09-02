Отказ Пакистана принимать беженцев привел к давке людей на границе с Афганистаном

Кабул, 2 сентября. Тысячи афганцев собрались возле пропускного пункта Чаман — Спин-Болдак на границе с Пакистаном, пытаясь покинуть родную страну. В результате возникшей давки погиб как минимум один человек, при этом ситуация продолжает усугубляться.

Ранее руководство Исламабада заявило об отказе принимать беженцев из соседней страны, так как на его территории, по данным правительства, находится уже более 3,5 млн жителей Афганистана.

В социальных сетях появились фото- и видеоматериалы, которые показывают толпы людей, продолжающих двигаться в сторону КПП Чаман — Спин-Болдак. Некоторые источники сообщают уже о нескольких погибших, правда подтверждения эта информация пока не имеет.

Несмотря на отказ Пакистана принимать беженцев, пересечь границу могут его граждане, а также жители Афганистана, ранее получившие специальные разрешения или проходящие лечение в соседней стране.

Afghan Refugees In Pakistan: Pakistan scared of Afghan refugees, all border crossings sealed, many died in stampede https://t.co/Ykatdl4IQu — World News Hunt Official (@WNHOfficial) September 2, 2021

Сообщается, что аналогичная ситуация наблюдается и на других контрольно-пропускных пунктах. Большие скопления людей отмечены и на ирано-афганских погранпереходах.

Растущее напряжение уже начало приводить к стычкам. Пакистанские пограничники 27 августа открыли огонь по группе лиц, пытавшихся незаконно пересечь линию разделения неподалеку от КПП Торкхам. Подобный инцидент произошел также в середине августа непосредственно на пропускном пункте Чаман — Спин-Болдак.

Six people have been killed and several others injured in a firing incident by Pakistani troops in Torkham.

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Local sources told Pajhwok Afghan News that Pakistani forces opened fire on a group of Afghans trying to cross into Pakistan at around 10am. pic.twitter.com/bLYWl2ZXlZ — ???????? ⭐Space Cowboy ⭐ ???????? (@Sm_Tritip) August 27, 2021

Наплыв беженцев продолжается, несмотря на все заверения движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) о планах мирного правления. Руководство боевиков неоднократно призывало всех афганцев вернуться в свои дома, гарантируя безопасность даже тем, кто сотрудничал с иностранными войсками. Правда люди опасаются, что за этими словами в реальности ничего не стоит.

1 Организация запрещена на территории РФ.