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Отказ Пакистана принимать беженцев привел к давке людей на границе с Афганистаном
Весь мир
Отказ Пакистана принимать беженцев привел к давке людей на границе с Афганистаном
ТАСС  /  AKHTER GULFAM / EPA

Кабул, 2 сентября. Тысячи афганцев собрались возле пропускного пункта Чаман — Спин-Болдак на границе с Пакистаном, пытаясь покинуть родную страну. В результате возникшей давки погиб как минимум один человек, при этом ситуация продолжает усугубляться.

Ранее руководство Исламабада заявило об отказе принимать беженцев из соседней страны, так как на его территории, по данным правительства, находится уже более 3,5 млн жителей Афганистана.

В социальных сетях появились фото- и видеоматериалы, которые показывают толпы людей, продолжающих двигаться в сторону КПП Чаман — Спин-Болдак. Некоторые источники сообщают уже о нескольких погибших, правда подтверждения эта информация пока не имеет.

Несмотря на отказ Пакистана принимать беженцев, пересечь границу могут его граждане, а также жители Афганистана, ранее получившие специальные разрешения или проходящие лечение в соседней стране.

Сообщается, что аналогичная ситуация наблюдается и на других контрольно-пропускных пунктах. Большие скопления людей отмечены и на ирано-афганских погранпереходах.

Растущее напряжение уже начало приводить к стычкам. Пакистанские пограничники 27 августа открыли огонь по группе лиц, пытавшихся незаконно пересечь линию разделения неподалеку от КПП Торкхам. Подобный инцидент произошел также в середине августа непосредственно на пропускном пункте Чаман — Спин-Болдак.

Наплыв беженцев продолжается, несмотря на все заверения движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) о планах мирного правления. Руководство боевиков неоднократно призывало всех афганцев вернуться в свои дома, гарантируя безопасность даже тем, кто сотрудничал с иностранными войсками. Правда люди опасаются, что за этими словами в реальности ничего не стоит.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан граница пакистан
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