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Новым избранником Ксении Бородиной оказался блогер без российского гражданства
Шоу-бизнес
Новым избранником Ксении Бородиной оказался блогер без российского гражданства
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com/@borodylia/@erikavagyan_

Москва, 2 сентября. Новым возлюбленным телеведущей Ксении Бородиной стал блогер-миллионник Эрик Авагян по прозвищу Гриша Эрик, которого СМИ уже окрестили «армянским ресторатором».

Эрик Авагян родился и вырос в Армении и не имеет российского паспорта. После переезда в Москву он поступил в РЭУ им. Плеханова на факультет экономики. Еще в студенчестве парень открыл несколько фильм, две из них обанкротились, убытки составляют 35 млн рублей, пишет kp.ru.

В соцсетях Авагяна мелькают атрибуты дорогой жизни: курорты, брендовые вещи, иномарки. Один из его любимых автомобилей — спорткар Lamborghini Huracan стоит более 20 млн рублей. Однако все машины, с которыми фотографировался блогер, записаны на других людей.

Единственную принадлежавшую ему машину — старенький Mercedes — Авагян продал еще в 2015 году, сообщает Teleprogramma.pro. Поклонники недоумевают, что могло привлечь Ксению Бородину к парню, который ее намного моложе и имеет огромные долги.

Ранее бывший бойфренд Бородиной Михаил Терехин набросился с критикой на ее подругу Ольгу Орлову. Ему не понравилось высокомерное замечание артистки о том, что покупать подделки брендовых вещей — это дурной тон.

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отношения бородина авагян
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