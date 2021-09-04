Ветеран ФСИН России предостерег мэра Сан-Франциско от попытки подкупить уголовников

План мэра Сан-Франциско искоренить преступность, давая деньги тем, кто хочет воровать и грабить, обречен на провал, подобные решения не только не помогут правопорядку, но и окончательно погубят Америку. Об этом ФАН рассказал ветеран ФСИН, комментируя новость о градоначальнике Сан-Франциско, который решил платить преступникам ежемесячно от 200 до 500 долларов, чтобы те не совершали преступлений.

Ветеран ФСИН, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко считает, что происходящее в США напоминает закат Римской империи.

«Замысел муниципалитета Сан-Франциско платить уголовникам за неосуществленные преступления изначально обречен, программа будет иметь обратный эффект. Как не вспомнить притчу о Ходже Насреддине? Как-то он подарил монету мальчику, который потерял денежку. Мальчик заплакал и сказал, что у него могло бы теперь быть две монеты. Человеку всегда мало, а неработающему асоциальному элементу — тем более», — заметил полковник.

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Ветеран ФСИН пояснил, что при подобных обстоятельствах преступникам первое время будет хватать на наркотики и алкоголь, но потом они захотят больше, и они потребуют прибавки.

«Надо понимать, что речь идет о люмпенизированных слоях американского общества. У них нет мотивации менять свою жизнь, а подачки властей за отказ от преступлений только укрепят их нежелание трудиться, ведь отсутствует мотивация. Это — субкультура с перевернутой моралью, там смеются над теми, кто работает. Все усугубляется тем, что большинство преступников в США — черные, и это не расизм, а статистика. Темнокожие живут поколениями в гетто, образуют этнические банды, таков уклад в Соединенных Штатах», — добавил эксперт.

Макеенко обратил внимание и на нравственную сторону подобного решения: человек, который трудится в поте лица, будет видеть, как бездельнику по соседству государство дает деньги просто так, и тот воспринимает подобное как должное.

«США были созданы на основах протестантской этики. Первые переселенцы из Европы говорили своим детям, что надо много и упорно трудиться, чтобы стать человеком. Большая американская мечта заключалась в том, что надо работать и жить по совести, и тогда рано или поздно ты станешь жить хорошо, это и есть свобода. Все это рухнуло. Произошел крах основ общества. Правила теперь диктуют беснующиеся ЛГБТ, BLM, цели утрачены. Новых критериев нет, идеология утрачена», — подчеркнул офицер.

Предоставлено корреспондентом из США /

Собеседник ФАН отметил, что либеральные ценности американцев разрушили нравственность, Соединенные Штаты теряют место «мирового гегемона» — налицо все предпосылки, погубившие погрязший в роскоши Древний Рим. В опасной обстановке — и Европа, ведь она принимает и бесплатно содержит сотни тысяч беженцев, большинство которых не работает.

«Большинство граждан Римской империи к ее закату не работали. Бедные жили подачками — богатые патриции и император раздавали хлеб, вино, толпа развлекалась представлениями. Политики стали популистами. Служить римляне больше не хотели, и в армию стали брать иноземцев. Экономика рухнула, варвары разгромили некогда могучую страну. Сегодня в США происходит нечто подобное. Экономическая и внутриполитическая ситуация напряженная. Толпы тех, кто привык ничего не делать и получать деньги, рано или поздно пойдут на улицы, и остановить их будет некому!» — предостерег сотрудник ФСИН.

Василий Макеенко подчеркнул, что преступность нельзя искоренить, раздавая деньги ворам и грабителям, так как у таких людей — своя специфическая психология. По мнению эксперта, все должно быть сбалансировано: контроль и поощрение, «кнут и пряник». Полковник внутренней службы отметил, что рецидивистов следует ставить на спецучет, а финансово поощрять за прохождение курсов, учебу, полезный труд: «Человеку надо давать удочку, а не рыбу».

Ранее ФАН рассказал о возмущении граждан Литвы тем, что власти «облизывают» мигрантов. В то же время многие граждане остались без работы и получают маленькие дотации.