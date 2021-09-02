Биограф ABBA рассказал, чем удивит группа зрителей в новом шоу

Москва, 2 сентября. Биограф ABBA Карл Магнус Пальм, как и все поклонники, с нетерпением ждет нового шоу шведского коллектива. Он поделился ожиданиями от предстоящего концерта группы.

Шведские музыканты выступят после почти 40-летнего перерыва. На шоу команда представит несколько новых песен. АВВА сообщила, что выпустит две композиции, но ходят слухи, что команда представит пять песен. Чем могут удивить публику артисты, рассказал их биограф.

«Я думаю, сегодня мы увидим цифровое представление, которое покажет нам, как выглядели ABBA в 1979 году. Это не будет что-то типа голограммы Уитни Хьюстон, я думаю, это будет более живое выступлением, чтобы мы могли обязательно услышать их голоса, ведь даже спустя столько лет они звучат как раньше», — сказал биограф шведской группы в интервью РЕН ТВ.

По его мнению, популярность группы заключается в том, что она создавала уникальную музыку. АВВА может похвастаться сильным вокалом, интересной мелодией и записью песен на высоком уровне, добавил Пальм.

Пресса сообщила, что в начале сентября АВВА порадует поклонников своим выступлением. Это будет первый их выход на сцену спустя почти 40 лет. Концерт, получивший название AВВА Voyage, состоится 2 сентября в Лондоне.