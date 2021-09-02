Глава плодоовощного союза объяснил неравномерность снижения цен

Москва, 2 сентября. Стоимость продуктов из так называемого борщевого набора постоянно снижается, сообщает Росстат. Однако уменьшение показателей по некоторым наименованиям происходит неравномерно.

Почему так происходит, в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил директор национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. По его словам, пока с объемами сбора овощей ничего не ясно. Сейчас цены на продукты из «борщевого набора» падают. Отстает только капуста — это вызвано переходом фермеров на более поздние сорта овоща для получения более высокой урожайности.

«Закупка импорта зависит от количества объемов хранения продукции. Мы можем вырастить множество овощей, но сохранить их до весны и зимы мы не можем. В этом году хорошие прогнозы, посевные площади выросли. Когда закончится урожай к концу сентября, мы будем понимать, какой у нас валовый сбор, сколько мы вложим на хранение. Зависит многое и от качества продукции, и от ее пригодности к хранению. В прошлом году мы вырастили картофель плохого качества, поэтому он раньше закончился», — отметил Глушков.

На совещании Минпромторга и Минсельхоза уже обсуждался вопрос возможного дефицита картофеля из-за дождей и засушливой погоды в ряде регионов. Но у аграриев есть еще целый месяц, а заявления о нехватке продуктов только подогревают цену, чем пользуются недобросовестные продавцы.

Рост ключевых отраслей экономики спровоцирует в четвертом квартале 2021 года восстановление индекса потребительской активности среди россиян, считает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Олеся Десятниченко.