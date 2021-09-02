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Замминистра обороны РФ Фомин провел переговоры с вьетнамским коллегой

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:35
Армия
Замминистра обороны РФ Фомин провел переговоры с вьетнамским коллегой
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 2 сентября. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с вьетнамским коллегой Фунг Ши Таном для обсуждения перспектив сотрудничества.

Встреча замминистра с начальником генерального штаба Вьетнамской народной армии состоялась в четверг, 2 сентября. Ши Тан посетил Москву в составе делегации и прибыл на полигон Алабино, где проходят конкурсы Армейских международных игр. Здесь делегация Вьетнама организовала программу под названием «День вьетнамской культуры», которая совпала с празднованием Национального дня Социалистической Республики Вьетнам.

Вьетнамцы выступили с танцами и национальными песнями, после чего глава вьетнамской делегации генерал-лейтенант Фунг Ши Тан высоко оценил подготовку и проведение армейских игр. После этого он провел встречу с Фоминым для обсуждения перспектив развития российско-вьетнамских отношений с акцентом на вопросы военно-технического сотрудничества. В сфере ВТС Вьетнам считается ключевым российским партнером: только в 2019 году страны заключили контракты на поставку вооружений общей стоимостью в 350 миллионов долларов.

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