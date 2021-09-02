Вассерман одной фразой объяснил, почему отказ от «Северного потока — 2» уже невозможен

Москва, 2 сентября. Противники газопровода «Северный поток — 2» признали, что он будет запущен в любом случае, заявил публицист Анатолий Вассерман.

Долгое время противники проекта лелеяли надежду, что «Северный поток — 2» не будет достроен. Когда газопровод практически достроили, то некоторые немецкие политики стали надеяться на отказ от запуска «СП-2», но и эти надежды не оправдались.

Анатолий Вассерман одной фразой объяснил, почему отказ от газопровода уже невозможен. Причина кроется в том, что ФРГ осознала — ей не выжить без «Северного потока — 2».

«Политика — это концентрированное выражение экономики», — сказал публицист.

Газопровод ожидает светлое будущее вне зависимости от того, как пройдут выборы в Германии, уверен Вассерман. Ведь даже основные немецкие противники проекта — партия «Зеленые» — отказались от публичного давления на газопровод, заключил публицист в беседе с «Экономикой Сегодня».

Ранее сообщалось, что российский газ не является «геополитическим оружием» и не изменит экономику Европы. Страны Евросоюза заинтересованы в ведении бизнеса с Россией, и баланс никто нарушать не будет.