Собчак жестко прошлась по менеджерам группы Maneskin из-за сорванного интервью

Москва, 2 сентября. Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Сети эмоциональный пост, в котором нецензурными словами высказалась о менеджерах итальянской группы Maneskin.

Собчак рассказала поклонникам, что должна была взять интервью у группы Maneskin, которая победила на Евровидении в 2021 году. Телеведущая не планировала общаться с музыкантами, но когда поступило соответствующее предложение, внесла корректировки в график работы. Она вместе с командой тщательно готовилась к предстоящей беседе, но в последний момент узнала, что диалога не получится.

«Итак, мне саботировали интервью с этой группой, хотя до этого пытались через сложную цепочку его со мной согласовать. То есть буквально — не я приглашала, а мне предложили артиста. Я согласилась (Maneskin клевые) и пожалела. Потому что у менеджмента музыкантов супер тупой, непонятийный и небизнесовый подход», — заявила телезвезда.

Телеведущей никто не стал объяснять, почему интервью не состоится. Ксения Собчак попросила поклонников помочь обратить внимание музыкантов на непрофессионализм их команды, написав им об этом в личные сообщения или в комментариях под постами в Instagram.

Группа Maneskin прилетела в Россию в конце лета. Музыканты решили устроить встречу с поклонниками в московском Парке Горького.