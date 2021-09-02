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Собчак жестко прошлась по менеджерам группы Maneskin из-за сорванного интервью

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:15
Шоу-бизнес
Собчак жестко прошлась по менеджерам группы Maneskin из-за сорванного интервью
Global Look Press  /  Matteo Nardone/Keystone Press Agency

Москва, 2 сентября. Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Сети эмоциональный пост, в котором нецензурными словами высказалась о менеджерах итальянской группы Maneskin.

Собчак рассказала поклонникам, что должна была взять интервью у группы Maneskin, которая победила на Евровидении в 2021 году. Телеведущая не планировала общаться с музыкантами, но когда поступило соответствующее предложение, внесла корректировки в график работы. Она вместе с командой тщательно готовилась к предстоящей беседе, но в последний момент узнала, что диалога не получится.

«Итак, мне саботировали интервью с этой группой, хотя до этого пытались через сложную цепочку его со мной согласовать. То есть буквально — не я приглашала, а мне предложили артиста. Я согласилась (Maneskin клевые) и пожалела. Потому что у менеджмента музыкантов супер тупой, непонятийный и небизнесовый подход», — заявила телезвезда.

Телеведущей никто не стал объяснять, почему интервью не состоится. Ксения Собчак попросила поклонников помочь обратить внимание музыкантов на непрофессионализм их команды, написав им об этом в личные сообщения или в комментариях под постами в Instagram.

Группа Maneskin прилетела в Россию в конце лета. Музыканты решили устроить встречу с поклонниками в московском Парке Горького.

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Все новости / Шоу-бизнес / Собчак жестко прошлась по менеджерам группы Maneskin из-за сорванного интервью
собчак интервью критика менеджеры maneskin
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