Новый этап жизни Афганистана: что ждать от правительства талибов

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Представители движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) сообщили о том, что 3 сентября обнародуют список нового правительства Афганистана.

Часть членов кабмина уже была объявлена ранее. По данным издания Khaama, захватившие власть в стране боевики оставили ключевые посты за собой:

Премьер-министр — Хибатулла Ахундзада (нынешний лидер талибов);

(нынешний лидер талибов); Министр иностранных дел — Абдул Гани Барадар (один из основателей движения, глава политического офиса);

(один из основателей движения, глава политического офиса); Министр внутренних дел — Халиф Хаккани (сын основателя террористической группировки «Сеть Хаккани»);

(сын основателя террористической группировки «Сеть Хаккани»); Министр обороны — Мухаммад Якуб (сын первого лидера «Талибана» муллы Омара);

There will be a ceremony at the presidential palace in Kabul when the Taliban announce their new government in Afghanistan., #Taliban official Ahmadullah Muttaqi said on social mediahttps://t.co/YzsD6e5vNI — Hindustan Times (@htTweets) September 2, 2021

Кандидатуры других членов будущего правительства пока держатся в секрете. Однако учитывая тот факт, что главные руководящие позиции уже закрыты, никакой сенсации оглашение нового списка министров не вызовет. Об этом в интервью международной редакции Федерального агентства новостей рассказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

«Главный вопрос в том, будет ли правительство инклюзивным, войдут ли в него люди, которые не играли активную роль в радикальном движении. Например, экс-президент Хамид Карзай, которого рассматривали в качестве возможного члена нового кабинета министров», — отметил он.

Ключевые фигуры

Ранее члены «Талибана» заявляли, что намерены включить в состав нового правящего совета представителей кабмина, функционировавшего до захвата государства. Так, например, одним из кандидатов на какой-нибудь министерский пост рассматривали экс-главу афганского МИД Ханифу Атмара, ранее бежавшего из страны, но выразившего желание вернуться на родину.

TB sources say that the Talks are underway with former Foreign Minister @MHaneefAtmar, who will return to the country soon.#Taliban #Afghanistan #HaneefAtmar #Kabul — Avais (@awvais) August 22, 2021

Однако позже участники радикального движения сообщили, что члены администрации предыдущего президента Ашрафа Гани не будут входить в новое правительство. Кроме того, по их словам женщины также не окажутся в кабмине, но, правда, смогут работать в министерствах полиции или в судебной системе в качестве помощников. Тем не менее востоковед Никита Мендкович считает, что это не говорит о невозможности появления других видных политических деятелей страны в составе афганского кабмина.

«Контекстуально речь идет о следующем: они говорят, что не хотят работать с теми, кто входил в администрацию Гани. Но ранее в ходе консультаций заявляли о возможном сотрудничестве с так называемым Координационным советом, куда входят крупные политики, не являющиеся членами «Талибана» и находившиеся в оппозиции к прошлой власти. Среди них, например, Хамид Карзай и Гульбеддин Хекматияр. И в частности долгое время шли дискуссии о сотрудничестве с ними и их возможном вхождении в инклюзивное правительство. Весь вопрос — будет ли это, или талибы изменили свои планы», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

افغانستان به له ولسمشر او امارت پرته، د یوې ۱۲ کسیزې شورا له لوري اداره کیږي.

فارن پالیسي نشریه وایي، تر دا مهاله د یادې شورا لپاره د عبدالغني برادر، ملا یعقوب، خلیل الرحمن حقاني، ډاکتر عبدالله عبدالله، حامد کرزي، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار په اړه توافق شوی دی. pic.twitter.com/0afhTcDlaV — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 24, 2021

Вопросом сейчас является то, как на новые назначения в кабинет министров отреагируют граждане Афганистана и мировое сообщество. Мендкович уверен, что это будет зависеть от конкретных представителей власти, имена которых раскроют только завтра.

«Скорее всего, и сообщество, и афганцы будут воспринимать не правительство в персональном смысле, а его работу», — считает собеседник ФАН.

Проблема сопротивления

Между тем, в преддверии нового шага в истории государства, «Талибан» выразил намерения действовать не только в поле диалога со своими оппонентами, но и посредством применения силы. Одной из актуальных проблем талибских властей сейчас является сопротивление, сконцентрировавшееся в провинции Панджшер. Его возглавляет Ахмад Масуд — младший — сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, ранее руководившего «Северным альянсом».

Afghan resistance movement and anti-Taliban uprising forces stand guard on a hilltop in the Astana area of Bazarak in Panjshir province on Aug.27, 2021, as among the pockets of resistance against the Taliban following their takeover of Afghanistan. pic.twitter.com/BfipwXi0oE — Ahmad Massoud (@Mohsood123) August 28, 2021

Не признающие легитимность новой власти силы отказались идти на контакт с представителями радикального движения. И это при условии, что талибы предлагали лидеру оппозиции место в новом правительстве.

Теперь же, всего за день до оглашения списка министров, «Талибан» объявил о начале военной операции против сил сопротивления. Афганские СМИ, контролируемые в настоящее время радикалами, сообщили о том, что лучшие силы и военная техника движения уже сегодня, 2 сентября, нанесут по Панджшеру «окончательный удар».

«Само по себе сопротивление уже никак не повлияет на ситуацию. Потому что изначально обсуждался вопрос о включении представителей Панджшера на какие-то второстепенные посты — чтобы избежать вооруженной конфронтации. Но, насколько я понимаю, стороны в итоге не договорились. Поэтому талибы перешли к силовому завершению конфликта», — заключил эксперт Центра изучения современного Афганистана.

Таким образом, вместо продолжения дипломатической работы, талибы используют старые методы подавления своих конкурентов. На старте перестройки государства харизматичные лидеры вроде Ахмада Шаха Масуда могут помешать планам радикалов. Кроме того, не желающие признавать новую афганскую власть государства могут начать активную поддержку сопротивления и затянуть внутренний конфликт в южноазиатском государстве.

#Taliban says besieged the only region hosting militia opposed to its rule, calling on the rebels to surrender or will face military action.



Since the capture of #Kabul, there has been heavy fighting between Taliban & resistance forces based in #Panjshir valley in #Afghanistan. pic.twitter.com/Q1oiy6JPU8 — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) September 2, 2021

Есть ли доверие к талибам?

Методы, которыми «Талибан» пришел к власти, как и его непредсказуемость, не добавляют движению доверия. И если ранее боевики говорили о том, что в новом Афганистане не будет единоличного лидера, то теперь, по данным из источников телеканала News18, они рассматривают иные перспективы.

Так, есть предположение, что «Талибан» планирует реорганизовать власть по примеру Ирана и утвердить в стране пост верховного лидера, который станет не только фактическим главой государства, а также высшим религиозным и политическим авторитетом. И если радикалы так легко передумали включать в состав кабмина представителей предыдущей администрации, то и эта перспектива может быть реализована.

“He is present in Kandahar. He has been living there from the very beginning,” said Taliban spokesman Zabihullah Mujahid. “He will soon appear in public,” added deputy spokesman Bilal Karimi.https://t.co/SVLiQ45K1T — Dawn.com (@dawn_com) August 30, 2021

Итоги операции в Панджшере и окончательный состав нового правительства — именно это позволит сделать выводы о реальной политике «Талибана». При такой легкой смене риторики остается оценивать ситуацию только на основании предпринимаемых руководством движения действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.