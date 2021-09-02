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Блогер перечислила русские обычаи, которые приводят американцев в детский восторг

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:13
Общество
Блогер перечислила русские обычаи, которые приводят американцев в детский восторг
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Нью-Йорк, 2 сентября. Проживающая в Нью-Йорке россиянка рассказала, какие русские обычаи приводят американцев в детский восторг. Свои наблюдения девушка описала в своем блоге.

Россиянка отметила, что американские приятели с удовольствием ходят к ним в гости, особенно если это касается какого-нибудь русского праздника. Иностранцам очень нравится слушать тосты, которыми славятся россияне.

«Мастеров красноречия во время спича слушают буквально приоткрыв рот, особенно тех, кто прибыл откуда-нибудь из южных областей нашей страны», — рассказала блогер на своем канале «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс.Дзен».

Местные друзья блогера считают русскую привычку говорить длинные тосты «чрезвычайно интересной».

Американцы не празднуют Новый год, и уж тем более — Старый Новый год. Историческую справку о разных календарных исчислениях иностранцы выслушивают с интересом, однако больший интерес у них вызывает романтическая подоплека праздника. В частности, им нравится традиция под Старый Новый год зажигать свечи и загадывать желание.

Блогер рассказала историю о съедобных тарелках для десерта, которые пошли в мусор после торжества. Своим американским приятелям женщина объяснила, что в России к хлебу относятся более уважительно. Даже подсохшие корочки не выкидывают, ведь их можно отдать птицам.

«Еще жителям Нью-Йорка кажется занимательной способность наших соотечественников что-то мастерить из подручных материалов», — поделилась россиянка.

Для американцев удивительно, как можно связать что-то или смастерить из того, что кажется уже негодным. Иностранцы считают, что к рукоделию склонны только сдержанные и целеустремленные люди.

А вот проживающий в России американец признался, что ему не хватает русской кухни, когда приходится ездить в США. Особенно он скучает по мантам.

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традиции американцы обычаи
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