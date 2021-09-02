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В США признали уникальность подхода России к использованию боевых роботов

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 20:09
Армия
В США признали уникальность подхода России к использованию боевых роботов
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 2 сентября. Россия не стала копировать американскую тактику применения боевых роботов, разработав собственную, заявили журналисты из США.

Специалисты из РФ не так давно протестировали армейскую роботизированную платформу «Маркер», напомнил обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг в своей статье, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Он уточнил, что автономная машина преодолела сотню километров без участия оператора. Это доказывает намерения Москвы составить жесткую конкуренцию Вашингтону в области создания военных роботов, считает аналитик.

Российский робот самостоятельно проложил маршрут во время испытаний, а оператор лишь задал начальную и конечную точки, объяснил эксперт. Подобные системы уже давно испытываются российскими военными совместно с беспилотными летательными аппаратами, заявил Хэмблинг. По его словам, технологии, которые тестируются при помощи «Маркера», в будущем могут быть интегрированы в другие автономные платформы и танк Т-14 «Армата».

Американские специалисты ведут разработки военных роботов в течение четырех десятков лет, однако их подход к применению подобных платформ сильно отличается, рассказал журналист. ВС США успешно используются воздушные беспилотники, однако наземных автономных машин у американских военных нет, подчеркнул Хэмблинг. Он добавил, что россияне не стали копировать тактику Соединенных Штатов, следуя собственному уникальному пути в этой сфере.

Ранее в Роскосмосе заявили о планах по использованию роботизированных автономных платформ для защиты объектов госкорпорации от террористических угроз. Известно, что разработкой охранных роботов для Роскосмоса займутся специалисты научно-технического центра «Охрана».

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россия сша forbes роблоты хэмблинг
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