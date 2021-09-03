Вассерман: Выплаты за отказ от преступлений могут привести к всплеску насилия в США

Если нарушение закона будет приносить больше денег, чем честный труд, то уровень преступности будет расти. Об этом в беседе с ФАН рассказал публицист, журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник оценил предложение мэра Сан-Франциско выплачивать преступникам до 500 долларов в месяц, что, по задумке, побудит бандитов перестать нарушать закон.

«Лет 20-30 назад Нобелевская премия по экономике была присуждена за доказательство того, что если средний «заработок» преступника с учетом времени его отсидки превышает средний заработок честно работающего, то число преступлений будет расти совершенно безудержно. Возможно, предложение мэра исходит из этого тезиса. Однако, насколько я помню эту работу, там не утверждалось, что преступников можно купить», — сказал публицист.

По словам Анатолия Вассермана, главная проблема выдвинутой инициативы не в том, что бандит может взять деньги и продолжить грабить. Это можно предотвратить, заявив, что если преступление совершит человек, взявший деньги за отказ от таких поступков, то его будут судить по более суровой статье закона. Загвоздка кроется в другом.

«Насколько я могу судить, 500 долларов в месяц — сумма достаточно смешная для Сан-Франциско. Большая часть преступников на нее не согласится. Они сочтут, что заниматься разбоем им выгоднее», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что данная программа в теории могла бы иметь какие-то шансы на успех в том случае, если такие выплаты будет получать абсолютно каждый житель Сан-Франциско.

«Если кому-то не заплатить, он может обидеться, что его сочли слабым и ни на что не способным, и совершить преступление на зло властям. На мой взгляд, это предложение только показывает, что либералы не способны просчитывать последствия своих предложений даже на пару ходов вперед», — подытожил телеведущий.

Ранее стало известно, что в ходе перестрелки на рэп-концерте в Калифорнии погибли два человека. По данным полиции, стрельбу открыли приехавшие из соседнего города зрители.