Аналитик оценил шансы сборной России по футболу на попадание на ЧМ-2022

Кардинальных изменений в сборной при новом тренере пока нет, наши футболисты не смогут выйти на чемпионат мира 2022 года с первого места в группе. Об этом в беседе с ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Сборная России по футболу 1 сентября провела важнейший отборочный матч на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года. Эта встреча оказалась дебютной для Валерия Карпина на посту главного тренера. На домашнем поле российские футболисты сыграли вничью с вице-чемпионом Мундиаля-2018 — ни одной из команд отличиться не удалось.

Спортивный журналист Виктор Ладненко в комментарии ФАН признался, что вчера он не увидел смелого футбола. По его мнению, запала у российских футболистов хватило только на первые 20 минут матча.

«Классный прессинг был только первые 15–20 минут. Когда у российских игроков закончились силы, хорваты поняли, как этому противостоять. После этого наши подсели, меньше 40% [времени] владели мячом», — сказал он.

Из плюсов Ладненко отметил наличие в составе сборной 18-летнего Арсена Захаряна.

«Это хорошо, что Карпин пытается перестроить сборную уже с первого матча, хотя он понимает, что времени у него очень мало. Карпин осознает, что ему нужно достигать результатов сразу, при этом он пытается что-то перестроить. Был даже прессинг, у [Станислава] Черчесова он тоже был, но не такой энергозатратный и грамотно построенный», — отметил эксперт.

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Журналист подчеркнул, что, несмотря на положительный результат, кардинальных изменений от сборной Станислава Черчесова он пока что не увидел.

«Мы с сильной командой играем так же вторым номером, но при этом у Хорватии не было Модрича, завершившего карьеру, Ракитича, Ребича, Манджукича. Этот состав у хорватов можно назвать самым слабым за последние годы. Пока не стоит делать выводы после одного матча. Да, результат достигнут, но за одну игру ничего нельзя изменить», — сказал он.

Кроме того, Ладненко оценил шансы попадания России на чемпионат мира в Катаре. По его мнению, российские футболисты не смогут отобраться на турнир напрямую.

«Думаю, Россия на чемпионат мира в Катар с первого места не попадет, потому что для этого нужно было обыгрывать Хорватию. Я уверен, что наша сборная займет в своей группе 2-е место и будет играть стыковые матчи, где ее, возможно, будут ждать сильные соперники, например, команды Швеции, Голландии, Украины. Здесь я не берусь судить, попадем или не попадем, — прогнозировать можно будет только тогда, когда будет известен состав участников стыковых матчей», — подытожил эксперт.

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Ранее сообщалось, что голкипер ФК «Ростов» Сергей Песьяков покинул расположение российской национальной команды в преддверии матча с Катаром. Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила об этом на официальном сайте. Решение прокомментировал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Накануне сборная России провела матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022. Встреча с Хорватией завершилась со счетом 0:0. Голкипер «Ростова» оказался вне заявки национальной команды. Следующий матч сборной России пройдет 4 сентября. Команда Валерия Карпина сыграет с Кипром.