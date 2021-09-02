Во Владивостоке прошла премьера российского фильма «Шугалей-3: Возвращение» и мне одним из первых удалось оценить новую киноленту.

«Шугалей-3: Возвращение» — это не просто кино. Это — констатация многих фактов о Ливии и вообще структуре вмешательства западных стран во внутренние дела государств Северной Африки.

Данная картина — это рассказ о том, как социология лучше всяких разведок способна раскрывать истинное положение дел — особенно тогда, когда за работу берутся не просто профессионалы своего дела, а бесстрашные спецы. Одним из таких и является глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, ставший образом для главного героя картины.

Как в кино было сказано — «Шугалей — это легенда». Наверное, так и есть. А еще Максим Шугалей — это олицетворение взаимопомощи, когда ради спасения друга человек погружается в весьма рискованные дела, буквально подставляя под удар собственную жизнь.

Не прошел незаметным замечательный режиссерский ход – когда Максим Шугалей настоящий (в роли странника), встречается с Шугалеем киношным (актером Кириллом Полухиным). Честно говоря, шаблон разрывает, и заставляет невольно сравнивать героев.

По фильму Фарид, бывший управляющий Ливийским национальным банком, рассказывает о финансировании террористических организаций за счет средств, которые западные кураторы берут из когда-то принадлежавших правительству Ливии денег, хранившихся на территории Европы.

Так и обстоят дела, и Фонд защиты национальных ценностей, возглавляемый реальным Максимом Шугалеем, именно об этом и говорит. Кроме того, в фильме рассказывается и о распространении подобной схемы на другие африканские страны, в частности, Мали, Чад и Центральноафриканскую Республику — в которых последовательно оказываются герои фильма.

В продолжение темы, начатой в фильмах «Турист» и «Солнцепек», в «Шугалее-3» снова демонстрируется работа «инструкторов», появление которых в неспокойных регионах мира приносит туда стабильность, а жителям дает чувство спокойствия.

Одно можно сказать точно. В Ливии появилось слово, означающее «Человек из железа, которого нельзя сломать». Нет нужды объяснять, что звучит это слово как «Шугалей».