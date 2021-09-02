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Центробанк представил три альтернативных сценария развития экономики России
Экономика
Центробанк представил три альтернативных сценария развития экономики России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 сентября. Проект основных направлений денежно-кредитной политики до 2024 года опубликовал Банк России. Также в нем учтены три альтернативных сценария развития экономики страны.

Альтернативные прогнозы учитывают глобальную инфляцию, усиление пандемии и финансовый кризис. Согласно «Усилению пандемии» темпы прироста ВВП могут достигнуть нулевых значений, в 2023 году произойдет ускорение до 3,5-4,5%. При этом к концу прогнозируемой даты, они вернутся к значениям, близким к росту.

Второй сценарий, «Глобальная инфляция», может способствовать более активному росту экономики. Это окажет дополнительную поддержку и ВВП РФ. Регулятор будет вынужден проводить более жестокую, чем в базовом сценарии, ДКП.

Согласно сценарию «Финансовый кризис» риски связаны со значительным увеличением долговой нагрузки в мировой экономике на фоне влияния пандемии. Данный прогноз предполагает ухудшение состояния мировой финансовой системы.

Центробанк также представил прогноз по уровню инфляции в России до 2024 года.

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