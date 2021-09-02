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Новый проект «Студтуризм-2021» собрал положительные отзывы учащихся вузов
Политика
Новый проект «Студтуризм-2021» собрал положительные отзывы учащихся вузов
pixabay.com

Москва, 2 сентября. Пилотный этап проекта «Студтуризм-2021» для учащихся российских вузов завершился. Новинка собрала положительные отзывы.

Проект примечателен тем, что принять в нем участие может любой студент, а организованным группам вузы оплачивали и проезд до места пребывания, и само проживание. Всего в «Студтуризме-2021» приняли участие около 600 студентов из 21 российского вуза.

Студентка Южного федерального университета Екатерина Головко призналась, что благодаря проекту сбылась ее мечта. Девушка побывала в Крыму, пишет «Экономика Сегодня».

«Мы жили в Крыму за 17 рублей в сутки. Благодаря этой программе мы провели восемь незабываемых дней в Крыму. Это путешествие было давней мечтой, а благодаря программе студтуризма мечта стала явью», — призналась студентка.

Не исключено, что проект будет расширяться, а студенты и вузы сами будут создавать отдельные туристические программы, которые будут им особенно интересны.

Ранее сообщалось, что в России предложили обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет. Соответствующее письмо направлено в Минцифры РФ.

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студенты путешествия Студтуризм-2021
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