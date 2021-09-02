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Шойгу: в России могут быть созданы гиперзвуковые летательные аппараты
Технологии
Шойгу: в России могут быть созданы гиперзвуковые летательные аппараты
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 сентября. Специалисты из России могут создать гиперзвуковые летательные аппараты, уверен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Технологии и материалы гиперзвукового вооружения вполне могут быть применимы и в гражданской сфере, сообщил Шойгу в рамках просветительского марафона «Новое знание». К примеру, инженеры в будущем сконструируют сверхскоростные летательные аппараты. Такие самолеты смогут двигаться со скоростью до семи чисел Маха, заявил министр обороны в Национальном центре управления обороной.

«И тогда эти материалы будут применимы уже в гражданской сфере. Тогда мы сможем — 45 минут, и мы в Петропавловске-Камчатском», — уточнил он.

Основной задачей является создание не самой гиперзвуковой ракеты, а внедрение теплостойких материалов, способных выдерживать температуры в 2000 градусов Цельсия. Однако российские специалисты уже смогли разработать такие покрытия для сверхскоростных боеприпасов. После этого такие методы можно применить и в гражданской отрасли, подчеркнул Шойгу.

Глава военного ведомства в ходе выступления также указал на готовность российских ядерных сил отразить ракетную угрозу извне. Офицеры каждый день несут дежурство на боевом посту, обратил внимание Шойгу.

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шойгу гиперзвук летательный аппарат
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