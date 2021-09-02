Медик назвала наследственную болезнь, которая появляется у человека после инфаркта

Москва, 2 сентября. Распространенную болезнь, о которой люди узнают после перенесенного инфаркта или инсульта, назвала главный внештатный специалист по терапии Минздрава России Оксана Драпкина.

Гиперхолестеринемия или нарушение липидного состава крови является распространенным наследственным заболеванием в России. Как правило, люди узнают о нем после того, как им диагностируют инфаркт или инсульт, добавила она.

«Порядка 840 тысяч россиян больны семейной гиперхолестеринемией и узнают диагноз только после инфаркта или инсульта», — заявила она на круглом столе.

Для того чтобы предупредить развитие этой болезни, нужно усилить контроль за количеством уровня холестерина в крови. Кроме того, Драпкина считает важным как можно чаще проводить клинические тестирования, которые бы могли выявить наличие этой наследственной болезни у человека.

Не так давно глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России значительно увеличилось количество инфарктов. Глава здравоохранительного ведомства страны связал увеличившееся число сердечных проблем россиян с коронавирусом.