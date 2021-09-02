Певицу Мадонну пристыдили за фото в корсете и сетчатых колготках

Вашингтон, 2 сентября. Американская певица Мадонна устроила фотосессию в корсете и клетчатых колготках на кровати с белой простыней. Не все фанаты оценили образ артистки.

За жизнью Мадонны в Instagram следят 16,5 миллиона человек. Певица регулярно публикует в ленте свежие фото и видео. В последнее время 63-летняя знаменитость удивляет фолловеров откровенным контентом. Она делает снимки в вызывающих позах и соблазнительных нарядах, что нравится далеко не всем пользователям Сети.

Читатели газеты Daily Mail пристыдили знаменитость за поведение, не соответствующее возрасту. По их мнению, на седьмом десятке жизни нужно быть более сдержанной и скромной.

«В 63 года можно заниматься сексом и вызывающе одеваться, но не выкладывать фотографии в Сеть», — написал один из читателей издания и тут же заручился поддержкой других подписчиков.

Это не первый случай, когда Мадонну ругают фанаты. В августе ее упрекнули за позирование перед камерой в черном белье, сообщает телеканал «360».

Американская певица Мадонна 16 августа отметила 63-й день рождения. Знаменитость устроила праздник только для самых близких людей, среди которых оказался ее 27-летний бойфренд Ахламалик Уильямс.