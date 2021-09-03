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Автоэксперт назвал причину, по которой число ДТП с участием такси продолжает расти
Общество
Автоэксперт назвал причину, по которой число ДТП с участием такси продолжает расти
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 3 сентября. Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, почему аварийность с участием такси остается высокой.

Власти Москвы обнародовали статистику ДТП с участием такси. В прошлом году в городе произошло 1667 таких аварий. В них погибли 60 человек, почти 2000 пострадали.

Замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин рассказал, что аварийность с участием такси остается высокой, власти Москвы обеспокоены этой тенденцией. В основном среди ДТП — столкновения автомобилей (46% от всех случаев), наезд на пешехода (32%).

«С каждым годом количество такси увеличивается, отсюда и статистика аварий каждый год растет. Таксисты из положенных 8 часов рабочего времени ездят по 24, поэтому вероятность того, что они попадут в аварию, в 20 раз выше, чем у обычных людей», — рассказал собеседник агентства.

Автоэксперт назвал причину, по которой число ДТП с участием такси продолжает расти
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Режим работы труда и отдыха таксистов также никем не регулируются и не проверяются, добавил Александр Холодов.

«Многие из таксистов работают сутки, иногда могут поспать несколько часов в той же машине. Говорить о том, что это безопасное управление, — странно. Поэтому многие водители выглядят как зомби. Необходимо разбираться с режимом работы таксистов», — объяснил эксперт.

Услугу перевозки оказывает таксопарк, поэтому он же обязан организовывать предрейсовый медицинский осмотр водителей, контролировать техническое состояние автомобилей, рассчитывать время рабочих смен.

Ранее стало известно, что мошенники могут намеренно спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, чтобы «вытрясти» из водителя деньги. Именно такие случаи называются автоподставами.

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