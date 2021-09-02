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Востоковед Сатановский рассказал, какую роль отвели Зеленскому американские журналисты
Политика
Востоковед Сатановский рассказал, какую роль отвели Зеленскому американские журналисты
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 2 сентября. Американские журналисты допустили ошибку в фамилии президента Украины Владимира Зеленского. Так они точно отразили его отношения с лидером США Джо Байденом.

Такое мнение в Telegram-канале высказал глава центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. Представители американского спутникового телеканала C-SPAN при расшифровке трансляции беседы лидера Украины с министром обороны США Ллойдом Остином ошибочно назвали Зеленского «президентом Левински».

Отведя ему такую роль, американская пресса совершенно ясно обрисовала взаимодействие лидеров двух государств, рассказал востоковед. Кроме того, эта опечатка сразу отсылает читателей к скандалу, участниками которого были бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и Моника Левински.

Также Евгений Сатановский предположил, что могли обсуждать Зеленский и Байден за закрытыми дверями. По его мнению, на ум приходят лишь жалобы на Россию, газовый транзит, оружие и деньги.

«Теоретически, могло обсуждаться вступление Украины в НАТО, возможности ее интеграции в Евросоюз», — добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите Украины и США в негативном ключе затрагивалась тематика РФ. Это вызывает в Москве лишь сожаление, отметил спикер.

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украина сша зеленский сатановский
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