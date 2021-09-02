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Политолог Корнилов назвал неожиданную причину переноса встречи Байдена с Зеленским
Политика
Политолог Корнилов назвал неожиданную причину переноса встречи Байдена с Зеленским
pixabay.com

Москва, 2 сентября. Встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским можно назвать безрезультатной, заявил политолог Владимир Корнилов.

Примечателен тот факт, что Байден вообще не хотел принимать Зеленского в Вашингтоне, и это можно понять по тому, с какой настойчивостью переносилась эта встреча. Политолог Корнилов объяснил, почему глава Белого дома затягивал с приемом украинского президента.

«Для нынешнего президента США украинская тема была и еще долго будет оставаться «токсичной» ввиду похождений его сына Хантера Байдена в газовой компании "Бурисма"», — сказал Владимир Корнилов.

Но Украина все-таки настояла на своем, и Зеленского приняли, однако сделали это в так называемый «мертвый сезон», когда большинства сенаторов нет в американской столице. Это было сделано для того, что минимизировать контакты Зеленского с потенциальными критиками Байдена, заметил эксперт.

Украинский президент прилетел в Вашингтон не с пустыми руками и привез с собой «план трансформации Украины», который насмешил Корнилова. В «план» включены проекты по привлечению около 300 миллиардов долларов в украинскую экономику.

«Всего-то 300 миллиардов — пустяк какой! Кто, откуда и, главное, зачем будет вкладывать в эту бездонную бочку под названием «Украина» такие деньги, Зеленский не пояснял», — отметил эксперт в комментарии РИА Новости.

В итоге встреча Байдена и Зеленского закончилась ничем. Прозвучали стандартные слова «поддержки суверенитета Украины» и угрозы в адрес Москвы, которые в самой России вызовут лишь усмешки, заключил эксперт.

Ранее в МИД РФ сказали, что Вашингтон использует Киев в качестве антироссийского орудия. Дипломаты предупредили, что это приведет к предсказуемым и печальным последствиям для Украины.

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украина сша зеленский байден
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