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Десятки человек стали жертвами урагана «Ида» в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 19:34
Происшествия
Десятки человек стали жертвами урагана «Ида» в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси
Global Look Press  /  Nick Wagner / XinHua

Нью-Йорк, 2 сентября. Число погибших в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида», увеличилось до 22.

Сотрудники экстренных служб в США обновили данные по погибшим. Жертвами стихии в Нью-Йорке стали восемь человек, в Нью-Джерси — 14. Власти объявили режим ЧС в терпящих бедствие штатах. Среди жертв урагана три женщины и маленький ребенок.

«Ида» ранее обрушился на побережье Луизианы. ЧП произошло в 16-ю годовщину удара урагана «Катрина», жертвами которого стали более 1,8 тысяч человек.

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