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Протезы умерших в США используют для изготовления дорожных знаков

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 19:27
Общество
Протезы умерших в США используют для изготовления дорожных знаков
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Вашингтон, 2 сентября. Сотрудникам крематория необходимо провести ряд стандартных процедур с телом перед его сожжением, рассказала бывший гробовщик Кейтлин Даути.

В результате кремации от покойного остается только пепел. Прах состоит из останков только костей, поскольку одежда, волосы и мягкие ткани трупа сгорают без остатка. Протезы, кардиостимуляторы и силиконовые импланты из умершего необходимо извлечь перед процедурой.

«Металл нужно вытаскивать вручную или с помощью большого магнита, и с ним не следует обращаться как с биологическими отходами, потому что он никогда не был частью тела», – рассказала Даути в своем блоге.

Раньше такие отходы крематориев просто утилизировались, однако теперь их отправляют на переработку для автомобильных запчастей, дорожных знаков и деталей самолетов. Кардиостимуляторы могут взорваться во время сожжения тела, а силиконовые импланты превращаются в слизь на дне машины, заключила гробовщик.

Австралийский фермер Бен Джексон не смог попасть на похороны своей тети из-за ограничений по коронавирусу. В память об умершей родственнице, мужчина выстроил символ сердца в чистом поле ты тысячи овец.

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