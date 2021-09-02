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Мертвого мужчину обнаружили около православного храма в Туле
Происшествия
Мертвого мужчину обнаружили около православного храма в Туле
pixabay.com

Тула, 2 сентября. Правоохранители Тульской области проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины недалеко от храма преподобного Сергия Радонежского на Октябрьской улице.

Согласно данным правоохранителей, на вид умершему примерно 50 лет. Первичный экспертный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти.

В настоящий момент тульская полиция проводит по факту случившегося проверку. По ее результатам установят обстоятельства и причины смерти мужчины, а также будет принято процессуальное решение.

Накануне пакет с телом четырехмесячной девочки нашли возле входа в церковь в Гатчине. Инцидент произошел на улице Солодухина, сообщал ФАН.

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