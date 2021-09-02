СМИ Туниса сообщили о намечающемся расколе в партии «Ан-Нахда»

Тунис, 2 сентября. Открытая борьба раздирает политическое исламистское движение «Ан-Нахда», что ведет к окончательному падению «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ) в североафриканской стране. Об этом сообщает издание Al Ain.

Разногласия в рядах партии, считающейся тунисским крылом экстремистской организации, вспыхивают регулярно, передают журналисты. Так, недавно лидер «Ан-Нахды» Рашид аль-Ганнуши заморозил членство Имада аль-Хамами. Решение вызвано неоднократными нарушениями со стороны последнего политики партии.

Аль-Хамами называли одним из ближайших советников Аль-Ганнуши. В период с 2015 по 2018 год он возглавлял три министерства в правительстве Туниса — здравоохранения, труда и промышленности.

Источники, близкие к партии, сообщают о намерении руководителя свести счеты со всеми членами, которые требуют его отстранения от занимаемого поста. Разговоры о смене лидера появились после президентских решений от 25 июля.

За последнюю неделю Рашид аль-Ганнуши прибегал к исключительным мерам в противостоянии с однопартийцами. Он распустил исполнительный комитет. Политик также закрыл штабы в нескольких провинциях на северо-западе Туниса. Это случилось после того, как представители отделений отказались ему подчиняться.

politexpert.net / Захарова Елена

Наблюдатели считают, что борьба внутри движения «Ан-Нахда» ведется не только за позиции и влияние. Она также вызвана конфликтами из-за источников иностранного финансирования.

По их словам, недавний отток из партии связан именно с деньгами. Члены приняли решение о выходе, боясь предстать перед судом.

В настоящее время власти страны работают над расследованием дел о финансовых преступлениях, связанных с политическими партиями. Прокуратура изучает возможность получения движениями «Ан-Нахда» и «Сердце Туниса» средств из-за рубежа.

Однако из партии в знак протеста уйдет больше людей, если Аль-Ганнуши не покинет свой пост до середины сентября. Этого от нынешнего лидера требует глава 31 устава «Ан-Нахды», которая запрещает возглавлять организацию более двух раз подряд.

ФБА «Экономика сегодня» / Андрей Рост

Бывший активист движения Карим Абдельсалам подтвердил журналистам, что партия приближается к серьезному расколу. Конфронтация затронет представительства фракции в отдаленных провинциях.

Он считает, что Рашид аль-Ганнуши — это «фигура из прошлого». Спикер парламента в ходе внутрипартийной борьбы потеряет надежду на политическое будущее в стране.

«Аль-Ганнуши пытается отстоять свой пост, исключая всех оппонентов, начиная с роспуска исполнительного комитета и назначения Мухаммада аль-Кумани (который никогда не является лидером в движении) главой Антикризисного управления партии», — сказал Абдельсалам.

В конце июля президент Каис Саид заморозил работу парламента, который возглавляла «Ан-Нахда», и снял неприкосновенность с депутатов. Это произошло на фоне массовых народных волнений против исламистов во власти.

Движение неоднократно призывало главу государства отменить решение. Позже партийцы признали свою ответственность за политический и социально-экономический кризисы в стране.