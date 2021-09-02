Медиагруппа «Патриот» и агентство «СарИнформ» объявили о начале сотрудничества

Санкт-Петербург, 2 сентября. Медиагруппа «Патриот» и саратовский интернет-портал «СарИнформ» объявили о сотрудничестве. Совместный опыт и многогранность аудитории позитивно повлияют на развитие изданий.

«СарИнформ» является интернет-порталом, где ежедневно публикуются авторские новости о значимых событиях в Саратовской области. Редакция издания работает с 2006 года. Аудитория «СарИнформ» многогранна — СМИ читает молодежь, бизнесмены, представители интеллигенции, пенсионеры.

«Уверен, что наше сотрудничество с ИА «СарИнформ» будет плодотворным и продолжительным», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Генеральный директор ИА «СарИнформ» Алексей Письменный рассказал, что главная составляющая редакционной политики издания — говорить с читателями на простом и понятном языке. В приоритет «СарИнформ» ставит не только красоту слога, но и понятную подачу информации.