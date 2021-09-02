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Фондовые рынки Аргентины взлетели после длительного кризиса
Весь мир
Фондовые рынки Аргентины взлетели после длительного кризиса
Global Look Press  /  James Matsumoto / Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 2 сентября. Фондовые рынки и рынки облигаций Аргентины, которые на протяжении последних лет были затронуты экономическим кризисом, вновь взлетели. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс MERVAL, ключевой показатель фондовой биржи Буэнос-Айреса, вырос почти на 30% в этом году, став одним из рынков с наивысшими показателями после самого низкого уровня в марте-апреле. Цены на государственные облигации также взлетели в тот же период.

Рост набрал темпы в последние несколько недель благодаря новостям об успешных переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) касательно долга, положительным трендам на рынке облигаций и другим факторам.

Кроме того, фондовые рынки Аргентины имеют положительную тенденцию из-за предположений, что партия президента Альберто Фернандеса получит неудовлетворительные результаты на промежуточных выборах, запланированных на ноябрь. Это может быть вызвано скандалом из-за празднования дня рождения первой леди в прошлом году и нарушения карантина.

По мнению инвесторов, перспективы для страны со второй по размеру экономикой в Южной Америке начинают проясняться на фоне сокращения количества заражений COVID-19 и роста резервов иностранной валюты.

Власти провинции Буэнос-Айрес недавно подписали успешное соглашение о реструктуризации долга на 7 млрд долларов.

«Перспективы платежей после реорганизации выглядят положительными до конца года, экономика восстанавливается, Центробанк стабилизировал обменный курс. Мы явно не находимся в лучшем положении — или даже близко к нему — однако над нами не висит опасность дефолта», — заявила Сабрина Корухо из консалтинговой компании Portfolio Personal Inversiones.

Слухи о продвижении в переговорах по соглашению с МВФ также поспособствовали росту, в то время как внешние факторы, в том числе мягкая позиция Федеральной резервной системы США, поддержали позитивную тенденцию.

23 августа МВФ распределил дополнительно к резервным активам стран-членов 650 миллиардов долларов в рамках использования особого банковского инструмента, именуемого «Специальным правом заимствования» (SDR). На Аргентину пришлись 4,35 миллиарда, которые почти полностью уйдут на выплату долгов МВФ.

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