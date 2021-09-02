Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 20:46
20:45
Общество
Фильм «Прошлой ночью в Сохо» помог Ане Тейлор-Джой получить новую роль
20:44
Политика
Белоруссия передумала отправлять посла в Вашингтон из-за санкций США
20:40
Армия
Леонков: российский Су-57 многократно превосходит «летающий гроб» ВВС США
20:39
Армия
В АрМИ-2021 приняло участие рекордное число девушек-военнослужащих
20:38
Политика
В New York Post опубликовали список самых ярких примеров лжи Байдена об Афганистане
20:36
Шоу-бизнес
Новым избранником Ксении Бородиной оказался блогер без российского гражданства
20:35
Весь мир
Военный обозреватель рассказал впечатления от фильма «Шугалей-3: Возвращение»
20:30
Шоу-бизнес
Биограф ABBA рассказал, чем удивит группа зрителей в новом шоу
20:29
Шоу-бизнес
Виталий Максимов рассказал, какой эпизод с Валентином Гафтом снял с 19-го дубля
20:28
Экономика
Глава плодоовощного союза объяснил неравномерность снижения цен
Все новости

Команда из России вышла в финал конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2021

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 19:16
Армия
Команда из России вышла в финал конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2021
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 2 сентября. Танкисты из России, Китая, Казахстана и Азербайджана будут соревноваться за золотую медаль в финале конкурса «Танковый биатлон» на Армейских международных играх.

Пресс-служба Минобороны РФ передала, что финальный этап состязаний состоится на подмосковном полигоне Алабино. В играх первого дивизиона российские танкисты показали наилучший результат, так что теперь от них ожидают повторения успеха на финальном этапе. Хотя противостоять им будут серьезные противники: россияне справились с препятствиями за 1 час 37 минут 33 секунды, Китай занял второе место с незначительным отставанием в две минуты. За ними следуют Казахстан и Азербайджан. Российская команда будет участвовать в финале на синем танке, а китайским танкистам достался желтый. Казахстан и Азербайджан выступят на зеленых и красных бронемашинах соответственно.

«Финальная эстафета первого дивизиона состоится на полигоне Алабино 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр. Заезд начнется в 15:30», — уточнили в министерстве.

Всего в 2021 году в «Танковом биатлоне» приняли участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Церемонию открытия конкурса предварял запоминающийся «балет» бронемашин, а звездой программы стала балерина, которая вместе с белорусским военным выполнила эффектные пируэты, стоя на танке.

Тем временем организаторы подвели итоги другого конкурса АрМИ-2021 — «Армия культуры». Здесь первое место завоевали россияне, серебро увезла в Пекин китайская команда с запоминающимся вокально-инструментальным номером, а бронзу поделили коллективы из Белоруссии и Казахстана.

При этом из года в год россияне участвуют в конкурсе на танках Т-72Б3 и Т-72Б3М. Издание Infox указало, что по мнению зарубежных экспертов, танки Т-72 и его модификации нескоро выйдут из обихода в российских войсках, поскольку они универсальные и мощные.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Команда из России вышла в финал конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2021
танковый биатлон танковые войска арми-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru