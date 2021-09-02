Команда из России вышла в финал конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2021

Москва, 2 сентября. Танкисты из России, Китая, Казахстана и Азербайджана будут соревноваться за золотую медаль в финале конкурса «Танковый биатлон» на Армейских международных играх.

Пресс-служба Минобороны РФ передала, что финальный этап состязаний состоится на подмосковном полигоне Алабино. В играх первого дивизиона российские танкисты показали наилучший результат, так что теперь от них ожидают повторения успеха на финальном этапе. Хотя противостоять им будут серьезные противники: россияне справились с препятствиями за 1 час 37 минут 33 секунды, Китай занял второе место с незначительным отставанием в две минуты. За ними следуют Казахстан и Азербайджан. Российская команда будет участвовать в финале на синем танке, а китайским танкистам достался желтый. Казахстан и Азербайджан выступят на зеленых и красных бронемашинах соответственно.

«Финальная эстафета первого дивизиона состоится на полигоне Алабино 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр. Заезд начнется в 15:30», — уточнили в министерстве.

Всего в 2021 году в «Танковом биатлоне» приняли участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Церемонию открытия конкурса предварял запоминающийся «балет» бронемашин, а звездой программы стала балерина, которая вместе с белорусским военным выполнила эффектные пируэты, стоя на танке.

Тем временем организаторы подвели итоги другого конкурса АрМИ-2021 — «Армия культуры». Здесь первое место завоевали россияне, серебро увезла в Пекин китайская команда с запоминающимся вокально-инструментальным номером, а бронзу поделили коллективы из Белоруссии и Казахстана.

При этом из года в год россияне участвуют в конкурсе на танках Т-72Б3 и Т-72Б3М. Издание Infox указало, что по мнению зарубежных экспертов, танки Т-72 и его модификации нескоро выйдут из обихода в российских войсках, поскольку они универсальные и мощные.