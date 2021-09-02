Стадионы «Рубина» и «Ростова» допущены к проведению матчей РПЛ

Ростов-на-Дону, 2 сентября. Два российских стадионы получили допуск к проведению матчей чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Пресс-служба РПЛ сообщила, что представители организации вместе с коллегами из РФС посетили стадионы «Центральный» в Казани и «Ростов Арену». Оба спортивных объекта были допущены к проведению матчей чемпионата России.

До этого РПЛ временно прекратила действие сертификатов стадиона в Ростове-на-Дону, а также казанской «Ак Барс Арены» из-за плохого качества полей. Ближайший домашний матч «Ростова» пройдет 13 сентября. Команда Юрия Семина сыграет с «Краснодаром». В этот же день «Рубин» на «Центральном» примет екатеринбургский «Урал». Действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит».

Ранее московский «Локомотив» объявил о переходе 25-летнего полузащитника Гирано Керка. Нидерландский игрок подписал со столичным клубом четырехлетний контракт.