Турция и Катар окажут Афганистану помощь в возобновлении работы аэропорта Кабула

Кабул, 2 сентября. Власти Турции и Катара оказали финансовую помощь Афганистану. Средства пойдут на восстановление работы аэропорта Кабула.

Речь идет о сумме 30 млн долларов. Предполагается, что аэропорт заработает в ближайшие несколько дней, заявил представитель движения «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) Шер Мохаммеда Аббаса Станекзая, пишет РИА Новости.

Ожидается, что 3 сентября, по данным телеканала Al Jazeera, в Афганистане возобновятся внутренние рейсы. Пока не сообщается, в каком именно направлении смогут улететь афганцы. Чтобы возобновить авиасообщение с другими странами, понадобится больше времени, заявил руководитель Главного управления гражданской авиации Афганистана. Конкретные сроки пока не называются. Сейчас большую часть аэропорта Кабула контролируют представители движения «Талибан».

1 Организация запрещена на территории РФ.