Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 02:50
02:27
Общество
Три российских региона могут получить беспилотное такси до конца года
02:26
Общество
Little Big с Томми Кэшем и Оливером Три устроили вечеринку в новом клипе
02:22
Происшествия
NBC сообщил о гибели минимум 29 человек из-за урагана «Ида» в США
02:16
Происшествия
Девятимесячная девочка умерла после эвакуации из Кабула на борту США
02:00
Шоу-бизнес
Режиссер Алена Званцова раскрыла самые главные достоинства актрисы Евгении Брик
01:56
Общество
Журналисты назвали пять имен мужчин с самым скверным характером
01:53
Политика
МИД Чехии признал необходимость сотрудничества с Россией
01:49
Экономика
Украина в очередной раз заговорила о необходимости санкций против «Газпрома»
01:45
Спорт
Петербургский СКА начал новый сезон КХЛ с победы над «Северсталью»
01:25
Технологии
Зеленский анонсировал реализацию совместных проектов с Apple
Все новости

Режиссер Алена Званцова раскрыла самые главные достоинства актрисы Евгении Брик
Шоу-бизнес
Режиссер Алена Званцова раскрыла самые главные достоинства актрисы Евгении Брик
ТАСС  /  Владимир Смирнов

Актриса театра и кино Евгения Брик сегодня празднует 40-й день рождения. В беседе с ФАН юбиляршу поздравила кинорежиссер и сценарист Алена Званцова.

Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с артисткой на съемках сериала «Дети».

«Женя очень талантливая актриса. Создает очень разные образы на экране. Мы с ней работали не так много, но я слежу за тем, что она делает. Она потрясающе разная и при этом очень трудолюбивый, самоотверженный человек. В ней нет капризности, спеси, снисходительности. Обладая такой эффектной внешностью, она, наверное, могла бы позволить себе капризы, как многие, но в ней этого нет. Она замечательный человек. С ней комфортно. Помимо ее большого таланта, она всегда товарищ на площадке», — сообщила кинорежиссер.

Алена Званцова также припомнила один случай со съемок, который особенно ей запомнился.

«Обладая такой эффектной внешностью, она не боится быть на экране некрасивой. В одной из сцен она должна была плакать так, как в основном плачут актрисы европейского кино, когда у них летят сопли, лоб собирается в складки. Она совершенно не оглядывалась. Не просила подойти к монитору, посмотреть, как выглядит. Не боялась быть такой женщиной, какими мы все бываем в жизни», — рассказала собеседница ФАН.

Режиссер Алена Званцова раскрыла самые главные достоинства актрисы Евгении Брик
facebook.com  / Алена Званцова

В завершение она поделилась поздравлениями в адрес юбилярши.

«Развиваться в том же направлении. Она глубокая драматическая актриса. Мне кажется, она станет прекрасной артисткой уровня Юппер, Хелен Миррен. Ей просто нужно не останавливаться на этом пути», — подытожила Алена Званцова.

Ранее режиссер Дмитрий Светозаров через ФАН поздравил с днем рождения актера Юрия Кузнецова. По его словам, артист умеет подбирать эмоциональные краски, чтобы одновременно быть и комедийным, и трагическим актером.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Алена Званцова раскрыла самые главные достоинства актрисы Евгении Брик
евгения брик алена званцова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru