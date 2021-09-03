Режиссер Алена Званцова раскрыла самые главные достоинства актрисы Евгении Брик

Актриса театра и кино Евгения Брик сегодня празднует 40-й день рождения. В беседе с ФАН юбиляршу поздравила кинорежиссер и сценарист Алена Званцова.

Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с артисткой на съемках сериала «Дети».

«Женя очень талантливая актриса. Создает очень разные образы на экране. Мы с ней работали не так много, но я слежу за тем, что она делает. Она потрясающе разная и при этом очень трудолюбивый, самоотверженный человек. В ней нет капризности, спеси, снисходительности. Обладая такой эффектной внешностью, она, наверное, могла бы позволить себе капризы, как многие, но в ней этого нет. Она замечательный человек. С ней комфортно. Помимо ее большого таланта, она всегда товарищ на площадке», — сообщила кинорежиссер.

Алена Званцова также припомнила один случай со съемок, который особенно ей запомнился.

«Обладая такой эффектной внешностью, она не боится быть на экране некрасивой. В одной из сцен она должна была плакать так, как в основном плачут актрисы европейского кино, когда у них летят сопли, лоб собирается в складки. Она совершенно не оглядывалась. Не просила подойти к монитору, посмотреть, как выглядит. Не боялась быть такой женщиной, какими мы все бываем в жизни», — рассказала собеседница ФАН.

facebook.com / Алена Званцова

В завершение она поделилась поздравлениями в адрес юбилярши.

«Развиваться в том же направлении. Она глубокая драматическая актриса. Мне кажется, она станет прекрасной артисткой уровня Юппер, Хелен Миррен. Ей просто нужно не останавливаться на этом пути», — подытожила Алена Званцова.

Ранее режиссер Дмитрий Светозаров через ФАН поздравил с днем рождения актера Юрия Кузнецова. По его словам, артист умеет подбирать эмоциональные краски, чтобы одновременно быть и комедийным, и трагическим актером.