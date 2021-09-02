Росавиация увеличит рейсы по трем направлениям с 10 сентября

Москва, 2 сентября. Число рейсов из России в ОАЭ, Финляндию и Германию увеличится с 10 августа, сообщили в Росавиации.

Россияне смогут вылетать в Дубай из Петербурга семь раз в неделю вместо одного. Число самолетов в Хельсинки также увеличили вдвое, такие рейсы будут вылетать дважды в день. Кроме того, россияне смогут улететь в Берлин из Калининграда два раза в неделю.

В конце августа Россия увеличила количество рейсов на курорты Египта до 15 в неделю. В этот же день Росавиация сняла запрет на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Таиланд открыл границы для привитых «Спутником V» россиян в середине августа.