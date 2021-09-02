Россия продлила запрет на авиасообщение с Танзанией до 1 октября

Додома, 2 сентября. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России продлил ограничение на авиасообщение с Танзанией почти на месяц, заявили в Росавиации.

Последний раз оперштаб продлевал запрет на перелеты в этом направлении в середине августа. Такое решение обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Танзании. Авиасообщение между странами ограничено с 15 апреля. Какое-то время Танзания входила в список стран, куда россияне могли летать после частичного открытия границ.

Власти Танзании предоставили Всемирной организации здравоохранения реальные данные по заболеваемости коронавирусом. Некоторое время руководство государства отрицало существование инфекции. Власти призывали местных жителей лечиться посредством молитв, а также пользоваться народными средствами. Позже ситуация изменилась. Сейчас распространение коронавируса взято в Танзании на контроль.