Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 19:17
19:16
Весь мир
Новой «американской мечтой» стало жить за счет государства: что происходит с экономикой США
19:15
Армия
Команда из России вышла в финал конкурса «Танковый биатлон» на АрМИ-2021
19:15
Спорт
Стадионы «Рубина» и «Ростова» допущены к проведению матчей РПЛ
19:12
Общество
Турция и Катар окажут Афганистану помощь в возобновлении работы аэропорта Кабула
19:11
Весь мир
Новый «мю-вариант» коронавируса захватывает Колумбию
19:09
Экономика
Трутнев: Развитие Дальнего Востока — быстроокупаемый проект
19:07
Происшествия
Одну из казанских больниц эвакуировали из-за короткого замыкания
19:02
Общество
Росавиация увеличит рейсы по трем направлениям с 10 сентября
19:00
Общество
Россия продлила запрет на авиасообщение с Танзанией до 1 октября
19:00
Общество
В Калифорнии на камеры попал исчезнувший около 100 лет назад волк
Все новости

Россия продлила запрет на авиасообщение с Танзанией до 1 октября
Общество
Россия продлила запрет на авиасообщение с Танзанией до 1 октября
pixabay.com

Додома, 2 сентября. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России продлил ограничение на авиасообщение с Танзанией почти на месяц, заявили в Росавиации.

Последний раз оперштаб продлевал запрет на перелеты в этом направлении в середине августа. Такое решение обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Танзании. Авиасообщение между странами ограничено с 15 апреля. Какое-то время Танзания входила в список стран, куда россияне могли летать после частичного открытия границ.

Власти Танзании предоставили Всемирной организации здравоохранения реальные данные по заболеваемости коронавирусом. Некоторое время руководство государства отрицало существование инфекции. Власти призывали местных жителей лечиться посредством молитв, а также пользоваться народными средствами. Позже ситуация изменилась. Сейчас распространение коронавируса взято в Танзании на контроль.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россия продлила запрет на авиасообщение с Танзанией до 1 октября
россия авиасообщение танзания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru