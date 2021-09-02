Китайцы назвали провальным безумный план США по захвату России за неделю

Пекин, 2 сентября. Стратеги из Соединенных Штатов разработали безумный провальный план по «быстрому захвату» России, заявили китайские журналисты.

Отношения между Западом и Россией уже давно пребывают не в самом лучшем состоянии, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов издания из Китая NetEase. Они подчеркнули, что страны НАТО увеличили количество провокаций вблизи рубежей РФ. Ввиду этого повышаются риски ядерного вооруженного конфликта между крупнейшими мировыми державами — РФ и США. Американские стратеги уже абсолютно всерьез рассматривают план атаки на Россию, который является настоящим безумием, уверены аналитики.

Идеи о том, что у Москвы якобы недостаточно сил для отражения нападения ВС Соединенных Штатов в последнее время все чаще витают среди американских военных, обратили внимание китайские эксперты. По их словам, в США всерьез считают, что Россия «не сможет» сопротивляться в случае вооруженного противостояния, однако лишь в случае, если РФ будет атакована сразу с нескольких направлений при помощи флота, авиации, пехоты и кибероружия. Авторы публикации заявили, что подобное мнение аналитиков из Соединенных Штатов не соответствует действительности.

Американские специалисты, рассчитывающие «захватить» Россию за неделю, сильно недооценивают потенциального врага, уверены эксперты из Китая. По их словам, все преимущества ВС США выглядят впечатляюще лишь на бумаге, однако в реальности картина может быть совершенно иная. Если Вашингтон попытается проявить агрессию в отношении Москвы, конфликт между двумя странами превратится в ядерную войну, ввиду чего провальным планам стратегов из США будет не суждено сбыться, подчеркнули авторы статьи.

«План американских стратегов по захвату России всего за неделю не имеет ничего общего с реальностью, это невыполнимая задача», — резюмировали журналисты NetEase.

Ранее жители Болгарии заявили, что Соединенные Штаты никогда не рискнут объявить войну России. По их словам, Вашингтон не решится на такой шаг, так как понимает, что вооруженный конфликт с РФ будет предполагать использование ядерного оружия, которое станет фатальным для всего мира.