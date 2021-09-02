Новая эра Байдена. Альгис Микульскис о «сенсационных» словах президента США

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассуждает, прекратят ли США «экспорт демократии»? Если это все-таки случится, то долго ли продлится «эра миролюбия»?
Перечисление всех стран, которым США после Второй мировой войны «нанесли пользу и причинили добро», заняло бы слишком много времени. Однако до 90-х годов прошлого века американские военные действия за пределами собственных границ на общее положение дел в мире особенным образом не влияли. Ни война в Корее, ни агрессия против Вьетнама, ни тем более вторжение в Панаму не было чем-то, что несло бы глобальную угрозу планетарной системе безопасности. Мощный сдерживающий фактор в виде Советского Союза с его сателлитами не позволял Вашингтону выходить за рамки приличий слишком далеко, да и само понятие международного права не было чем-то эфемерным.
Все изменилось с распадом СССР. Соединенные Штаты, осознав, что победа в холодной войне сделала их единственным на Земле центром силы, мгновенно оживились, начав перекраивать политическую карту мира по собственным лекалам. Думаю, все в курсе, как именно происходил этот передел — одни балканские войны чего стоили!
«Международное право» безуспешно пыталось сопротивляться восемь лет, но враг оказался изощреннее и все было кончено 24 марта 1999 года — в день начала операции НАТО «Союзная сила», или попросту несанкционированных ООН бомбардировок Сербии. Именно тогда основным регулятором отношений между государствами стало «право сильного».
Дальше были Афганистан, Ирак, Либерия, первая интервенция в Ливию, Сирия и опять Ирак, Йемен, вторая интервенция в Ливию… И везде армия США в компании союзников по различным коалициям обосновывала свои вторжения или дистанционные ракетные удары самыми благовидными предлогами — от «борьбы с терроризмом» до «ликвидации диктаторских режимов» с дальнейшим построением «демократических обществ». А еще череда цветных революций от Туниса до Украины, где американцы, уж поверьте, тоже поучаствовали полноценнейшим образом.
Результаты? Дабы не растекаться мыслью по древу, обозначу лишь один из них, но самый главный, красноречивый и символичный. Я о вышеупомянутом мной Афганистане и о том, что там случилось на глазах у всего мира.
И вот теперь — «караул устал»! По крайней мере так сказал президент США Джозеф Робинетт Байден-младший.
«Мы должны учиться на своих ошибках. При принятии решения по Афганистану речь не только об Афганистане. Речь о том, чтобы завершить эру крупных военных операций по переустройству других стран», — отметил Байден.
Эти слова прозвучали во вторник, 31 августа, в обращении к нации по итогам завершения 20-летней афганской эпопеи.
На первый взгляд кажется, что Байден подвел черту под американской гегемонией и готов бросить все высвобождаемые ресурсы на решение внутренних проблем. Но так ли это на самом деле? Да, Афганистан завел США в такой военно-политический лабиринт, единственным выходом из которого, в конце концов, оказался кабульский аэропорт, окруженный теми, с кем Америка воевала два десятка лет.
Однако я что-то не уверен в окончательном уходе Вашингтона еще и из мировой политической повестки в целом. Например, про Сирию с Ираком в президентском спиче ни слова сказано не было. Хотя, стоп! Про уход из Ирака слова были. Еще во время июльского визита в США главы багдадского кабинета министров Мустафы аль-Казыми стороны решили, что американские военные свою миссию в стране выполнили полностью и готовы покинуть ее территорию до конца года. О возможных последствиях этого шага я писал не так давно, придя к выводу, что они будут абсолютно не благостными.
Если же говорить про Сирию, то пока абсолютно ясно только одно: пока там есть Россия с Ираном, ни о каком прекращении присутствия США не может быть и речи — не отдадут они победные лавры своим геополитическим противникам.
Но, предположим, что заявление Байдена означало именно то, что оно означало: военным путем неугодные государства переформатироваться больше не будут, Штаты уйдут отовсюду, включая Сирию. Означает ли это прекращение любых вмешательств в чужие внутренние дела? Да ни коим образом! Все же помнят о том, что самое страшное оружие — это «осел, груженый золотом», под натиском которого может пасть любая крепость. Так вот, финансирование всевозможных оппозиционных движений в странах, где правят неудобные для Белого дома режимы, — дело гораздо менее затратное, нежели полноценные военные операции с задействованием авианосцев и высокоточных ракет. Поэтому, например, Венесуэле, Боливии, Белоруссии, той же Сирии и еще множеству стран расслабляться я бы не советовал.
Резюмируя все вышесказанное, отмечу: как показывает история, после 1945 года практически ни одна крупная военная операция США не приводила к желаемому результату. И «сенсационное» заявление Байдена означает лишь то, что прагматичная Америка не отказывается от своих целей, но готовится достигать их более эффективными методами.
Ну, а совсем уж безнадежным оптимистам, верящим в голубя мира из Вашингтона, напомню: все сказанное одним президентом Соединенных Штатов может быть с легкостью отменено другим — тем, кто станет следующим хозяином Овального кабинета. При этом на все вопросы ответ будет один: «Я этих решений не принимал! Все претензии к предыдущей администрации!»
К тому же для России и Китая все, похоже, только начинается. Ибо Байден сказал:
«Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия».
Стало быть, держим порох сухим.