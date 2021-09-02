Новая эра Байдена. Альгис Микульскис о «сенсационных» словах президента США

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассуждает, прекратят ли США «экспорт демократии»? Если это все-таки случится, то долго ли продлится «эра миролюбия»?

Перечисление всех стран, которым США после Второй мировой войны «нанесли пользу и причинили добро», заняло бы слишком много времени. Однако до 90-х годов прошлого века американские военные действия за пределами собственных границ на общее положение дел в мире особенным образом не влияли. Ни война в Корее, ни агрессия против Вьетнама, ни тем более вторжение в Панаму не было чем-то, что несло бы глобальную угрозу планетарной системе безопасности. Мощный сдерживающий фактор в виде Советского Союза с его сателлитами не позволял Вашингтону выходить за рамки приличий слишком далеко, да и само понятие международного права не было чем-то эфемерным.

Все изменилось с распадом СССР. Соединенные Штаты, осознав, что победа в холодной войне сделала их единственным на Земле центром силы, мгновенно оживились, начав перекраивать политическую карту мира по собственным лекалам. Думаю, все в курсе, как именно происходил этот передел — одни балканские войны чего стоили!

«Международное право» безуспешно пыталось сопротивляться восемь лет, но враг оказался изощреннее и все было кончено 24 марта 1999 года — в день начала операции НАТО «Союзная сила», или попросту несанкционированных ООН бомбардировок Сербии. Именно тогда основным регулятором отношений между государствами стало «право сильного».

Дальше были Афганистан, Ирак, Либерия, первая интервенция в Ливию, Сирия и опять Ирак, Йемен, вторая интервенция в Ливию… И везде армия США в компании союзников по различным коалициям обосновывала свои вторжения или дистанционные ракетные удары самыми благовидными предлогами — от «борьбы с терроризмом» до «ликвидации диктаторских режимов» с дальнейшим построением «демократических обществ». А еще череда цветных революций от Туниса до Украины, где американцы, уж поверьте, тоже поучаствовали полноценнейшим образом.

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Результаты? Дабы не растекаться мыслью по древу, обозначу лишь один из них, но самый главный, красноречивый и символичный. Я о вышеупомянутом мной Афганистане и о том, что там случилось на глазах у всего мира.

И вот теперь — «караул устал»! По крайней мере так сказал президент США Джозеф Робинетт Байден-младший.

«Мы должны учиться на своих ошибках. При принятии решения по Афганистану речь не только об Афганистане. Речь о том, чтобы завершить эру крупных военных операций по переустройству других стран», — отметил Байден.

Эти слова прозвучали во вторник, 31 августа, в обращении к нации по итогам завершения 20-летней афганской эпопеи.

На первый взгляд кажется, что Байден подвел черту под американской гегемонией и готов бросить все высвобождаемые ресурсы на решение внутренних проблем. Но так ли это на самом деле? Да, Афганистан завел США в такой военно-политический лабиринт, единственным выходом из которого, в конце концов, оказался кабульский аэропорт, окруженный теми, с кем Америка воевала два десятка лет.

Однако я что-то не уверен в окончательном уходе Вашингтона еще и из мировой политической повестки в целом. Например, про Сирию с Ираком в президентском спиче ни слова сказано не было. Хотя, стоп! Про уход из Ирака слова были. Еще во время июльского визита в США главы багдадского кабинета министров Мустафы аль-Казыми стороны решили, что американские военные свою миссию в стране выполнили полностью и готовы покинуть ее территорию до конца года. О возможных последствиях этого шага я писал не так давно, придя к выводу, что они будут абсолютно не благостными.

army.mil / US Army

Если же говорить про Сирию, то пока абсолютно ясно только одно: пока там есть Россия с Ираном, ни о каком прекращении присутствия США не может быть и речи — не отдадут они победные лавры своим геополитическим противникам.

Но, предположим, что заявление Байдена означало именно то, что оно означало: военным путем неугодные государства переформатироваться больше не будут, Штаты уйдут отовсюду, включая Сирию. Означает ли это прекращение любых вмешательств в чужие внутренние дела? Да ни коим образом! Все же помнят о том, что самое страшное оружие — это «осел, груженый золотом», под натиском которого может пасть любая крепость. Так вот, финансирование всевозможных оппозиционных движений в странах, где правят неудобные для Белого дома режимы, — дело гораздо менее затратное, нежели полноценные военные операции с задействованием авианосцев и высокоточных ракет. Поэтому, например, Венесуэле, Боливии, Белоруссии, той же Сирии и еще множеству стран расслабляться я бы не советовал.

Резюмируя все вышесказанное, отмечу: как показывает история, после 1945 года практически ни одна крупная военная операция США не приводила к желаемому результату. И «сенсационное» заявление Байдена означает лишь то, что прагматичная Америка не отказывается от своих целей, но готовится достигать их более эффективными методами.

Ну, а совсем уж безнадежным оптимистам, верящим в голубя мира из Вашингтона, напомню: все сказанное одним президентом Соединенных Штатов может быть с легкостью отменено другим — тем, кто станет следующим хозяином Овального кабинета. При этом на все вопросы ответ будет один: «Я этих решений не принимал! Все претензии к предыдущей администрации!»

К тому же для России и Китая все, похоже, только начинается. Ибо Байден сказал:

«Мир меняется. Мы находимся в серьезной конкуренции с Китаем, мы сталкиваемся с вызовами по многим фронтам со стороны России, мы сталкиваемся с киберугрозами и с проблемой распространения ядерного оружия».

Стало быть, держим порох сухим.